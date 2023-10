Subvencije za stambena pitanja mladih do 12.000 KM

SARAJEVO - Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih.

Javni poziv mladima, sa kriterijima za apliciranje na subvenciju, bit će raspisan naredne sedmice, na zvaničnoj web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, najavio je resorni ministar Almir Bečarević.

“Pojedinačni iznos za subvencije je povećan u odnosu na prethodne godine i iznosi do 12.000 KM. Taj iznos je određen shodno inflatornim kretanjima i porastu cijena stanova. Činjenica je da je to nedostatno, ali je dobar vid pomoći i nadamo se da će što veći broj mladih aplicirati na Javni poziv. Nažalost, broj aplikanata iz godine u godinu opada, a to bi trebalo da zabrine sve nas”, naveo je ministar Bečarević.

Istakao je da su kriteriji za apliciranje djelomično izmijenjeni u odnosu na prethodne godine, a jedan od njih se tiče i dužine prebivališta u KS.

“Uzeli smo u obzir sve primjedbe mladih koje su nam pristizale u proteklom periodu, a prije svega da moraju ispunjavati kriterij boravka tri godine u Kantonu Sarajevo da bi aplicirali na Javni poziv, jer je tako bilo propisano prethodnih godina. Po novom Javom pozivu, uslov za apliciranje biće da aplikant ima prebivalište na području Kantona Sarajevo na dan podnošenja prijave, ali i da se obavezuje da će imati prebivalište na području Kantona neprekidno u roku od pet godina od dana uplate sredstava na ime subvencije i da će Ministarstvu do 30. januara svake godine dostaviti CIPS prijavu prebivališta”, naveo je, između ostalog, ministar Bečarević.

Za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u ovogodišnjem budžetu KS osigurano je 5,5 miliona KM.

