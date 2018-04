Sutra posebne mjere bezbjednosti zbog posjete ruske delegacije

ISTOČNO SARAJEVO - Policijska uprava Istočno Sarajevo sutra će preduzeti najviši stepen mjera bezbjednosti povodom posjete Republici Srpskoj delegacije Savjeta Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije na čelu sa predsjednikom Savjeta Valentinom Matvijenko.

S tim u vezi, u sklopu mjera bezbjednosti, sutra od 17.00 do 22.00 časa, u vrijeme dolaska i odlaska delegacije, biće povremeno zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila na dijelu regionalnog puta R-466 od raskrsnice Vraca do raskrsnice ulica Vojvode Radomira Putnika i Srpskih vladara, kao i dio ulica Stefana Nemanje i Cara Lazara.

Obustava saobraćaja biće na snazi i u Ulici Vuka Karadžića /od Lukavičkog raskršća do Toplika/, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Na trasi kretanja ruske delegacije od 17.00 do 22.00 časa biće ograničeno i kretanje drugih učesnika u saobraćaju, uključujući bicikliste i pješake.

"Apelujemo na građane da na toj trasi puta ne ostavljaju parkirana vozila", navode iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Iz ove uprave građanima se savjetuje da sutra izbjegavaju kretanje pomenutom trasom i zbog toga što će veliki broj saobraćajnica biti zatvoren za saobraćaj i ograničeno kretanje pješaka.

"Apelujemo na sve građane da se pridržavaju uputstava Ministarstva i drugih institucija koje učestvuju u organizaciji posjete ruske delegacije.

Građanima savjetujemo da obavezno poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, izbjegavaju nošenje ruksaka i torbi i da svakako uz sebe imaju neki identifikacioni dokument. Takođe, savjetujemo da izbjegavaju otvaranje prozora, izlaske na terase, krovove zgrada i slično", navodi se u saopštenju.

Policijska uprava Istočno Sarajevo obavještava predstavnike medijskih kuća, druge subjekte, kao i građane da je na području trase kretanja zabranjena upotreba dronova.

U dijelu Ulice Stefane Nemanje /od opštine do kružnog toka/ i Ulice Vuka Karadžića /od Lukavičkog raskršća do Toplika/, kao i u Ulici Cara Lazara /u zoni galerije Kućanski/ od 17.00 do 22.00 časova, na snazi je naredba o zabrani rada ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u kojima se pruža uslužna djelatnost.

Za ugostiteljske objekte koji se nalaze na dijelu Ulice Vojvode Radomira Putnika /raskrsnica Vraca - raskrsnica Tržni centar "Bingo"/, Ulice Vuka Karadžića /od Lukavičkog raskršća do naselja Toplik/, i Ulice Stefana Nemanje, kao i objekte u Ulici Cara Lazara /u zoni galerije Kućanski/, sutra će na snazi biti zabrana točenja alkohola tokom cijelog dana.