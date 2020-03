DOBOJ - Samo makaze su se čule u učionici broj 118 u dobojskoj Ekonomskoj školi tokom pokazne vježbe koju je za buduće frizere, učenike završnog razreda, izveo profesionalni edukator Nermin Bešić.

"Dosta je spretan, pa sam uspio neke pokrete da pohvatam. Svako od nas ima neki svoj stil. Mogao sam dosta da naučim o tehnikama, o bojenju te o bojenju sijede kose, sve ono sa čim se susrećemo u našem poslu", kazao je Mladen Drobilović i dodao da preferira da radi muške frizure.

Učenica Naida Mujkić rekla je da su joj najzanimljiviji bili segment boja i nijansiranje.

"Evo, danas smo naučili da čak farbe koje nikada ne bismo stavili sa zelenim odsjajem ipak treba da koristimo preko crvenih tonova, da bismo mi neutralisali to crvenilo, da bismo imali tu neku savršenu boju, što je meni bilo baš zanimljivo", rekla je ona.

Kakvo je stanje kose, šta klijent želi te šta se može dobiti na kraju posla savjeti su koje je đacima podijelio Nermin Bešić i dodao da je frizer od nekadašnjeg zanatlije napredovao danas do svojevrsnog umjetnika.

"Svaka frizura ima potpis svog majstora koji je to radio. Moderno je sve ono što znate da iznesete lijepo s tim da imate jedno pravilo da se uklapaju boje, ako radite hladne nijanse, da se uklapaju sa hladnim, tople sa toplim, a pastelne sa pastelnim", kazao je Bešić.

Bez edukacije nije moguće napredovati u poslu, napominje Slavica Joldić, profesor stručnih predmeta, koja ističe da đaci u školi nemaju adekvatne uslove za praktičnu nastavu, odnosno opremljen frizerski salon.

"Moramo da opremimo frizeraj da bismo zadržali učenike, da bismo zadržali i dalje to zanimanje. Vrlo je interesantno i njima, a mislim da je i za lokalnu zajednicu dobro da iškoluje u kratkom vremenu ljude koji će ostati ovdje da rade. Minimalno nam je potrebno 2.000 do 3.000 maraka, nisu to ogromna sredstva, ali škola nema novac koji može tako da koristi, znači, treba nam pomoć", poručila je Joldićeva.