Sve više Tuzlaka želi da pređe na pelet i toplotne pumpe

TUZLA - Grad Tuzla izdvojiće oko 1,4 miliona KM za sufinansiranje mjera smanjenja aero-zagađenja na području grada te je već objavljen javni poziv.

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aero-zagađenja odnosi se na smanjenje zagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada. To podrazumijeva nabavku i ugradnju toplotnih pumpi, utopljavanje objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, nabavku i ugradnju kompaktnih toplinskih podstanica te nabavku i ugradnju peći na pelet. Grad je za to ove godine namijenio oko 1,4 miliona KM iz budžeta, jer je interes povećan.

"Grad Tuzla u postupcima po zadnja tri javna poziva objavljena u junu i septembru 2020. godine i u februaru 2021. godine izdvojio je 1.480.000 KM za sufinansiranje mjera smanjenja aero-zagađenja u više od 500 individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata na području grada Tuzla, odnosno u više od 500 objekata izvršena je zamjena uređaja za zagrijavanje sa pogonom na fosilna goriva ekološki prihvatljivim uređajima za zagrijavanje, i to toplotnim pumpama, kotlovima sa pogonom na drvnu biomasu (peći na pelet) i kompaktnim toplinskim podstanicama. Također, sufinansirano je iz budžeta grada Tuzla i utopljavanje objekata u kojima se planira ugradnja toplotnih pumpi", pojasnili su iz Gradske uprave.

Sufinansiranje ide do 50 odsto, odnosno do 5.000 KM za nabavku toplotnih pumpi i utopljavanje objekata, do 2.000 KM za nabavku i ugradnju peći na pelet te do 4.000 KM za nabavku kompaktnih toplinskih podstanica. Novi javni poziv je nova šansa za građane da se prijave i promijene način zagrijavanja svojih domova te tako doprinesu čistijoj okolini uzimajući u obzir da je Tuzla zimi među najzagađenijim gradovima zbog industrije, individualnih ložišta i velikog broja automobila. Interes građana sve je veći, smatraju iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla.

"Ima efekta, jer prošle godine se prijavilo toliko građana da su utrošena predviđena sredstva, pare su podijeljene. Sad je raspisan novi poziv, a na Centar je bio pritisak i veliki interes kada će biti poziv. Interes je zaista veliki. Na početku nije bilo tako, ali sada ljudi žele aplicirati. To pokazuje da interesa ima i da treba samo obezbijediti sredstva", kazala je Džemila Agić iz ovog centra.

Osim pomenutih mjera, grad Tuzla pokušava i na druge načine smanjiti aero-zagađenje. Između ostalog, preko 60 odsto domaćinstava je priključeno na sistem daljinskog grijanja uz 110 kilometara izgrađene mreže. Međutim, širenje te mreže je dugotrajan proces, a u neke dijelove grada, zbog tehničkih i drugih uslova, nije ni moguće doći. Paralelno s tim procesom, od 2019. godine iz budžeta grada izdvajaju se i sredstva za sufinansiranje mjera za smanjenje aero-zagađenja. Interes građana je porastao, posebno nakon što su pojednostavljene procedure i smanjena potrebna dokumentacija.