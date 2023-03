Sve više srednjoškolaca autima dolazi u školu

DOBOJ - Što prije dobiti vozačku dozvolu i sjesti za volan želja je većine srednjoškolaca, učenika trećih razreda, koji su došli na predavanje "Škola života", pri tome ne razmišljajući puno o opasnostima koje vrebaju na putu.

"Još nisam vozač, ali uskoro ću biti: 18 godina punim u julu. Planiram da krenem s vožnjom čim napunim 18. Dosta mojih drugara osjeća neki strah kada se spomene vožnja, ali ja ga nemam. Neke norme nam nalažu da odmah polažemo, pa eto... Ima u mom razredu mnogo punoljetnih i mnogi već voze. Nisam se još vozila s njima, nesigurni su još. Čekam da se malo usavrše pa ću onda sjesti sa svojim drugarima", rekla je Valentina Stojanović.

"Nemam još 18 godina, ali ću kad napunim odmah krenuti s vožnjom. Auto će mi trebati za posao jer planiram odmah poslije srednje da počnem raditi", kaže Sreto Duronjić.

Da sve više srednjoškolaca vozi primijetili su i u Srednjoškolskom centru, u kojem nastavu pohađaju đaci četiri od ukupno šest dobojskih škola.

"Upravo u školi imamo ogroman problem s parkiranjem koji proizlazi iz situacije da sve više naših učenika kao poklon za 18. rođendan dobija vozačku dozvolu, u stvari bude im uplaćeno da polažu vozački i oni već negdje sa 18 godina i tri mjeseca dolaze u školu automobilima. Često se zna desiti na parkingu neko nekog malo zakači ili da neko nekome mora da pomogne da se parkira ukoliko je manji prostor. Sve mi to vidimo, ali bolje da to rade ispred škole nego da te greške ponavljaju na ulici", izjavio je Dragan Dostanić, direktor Tehničke škole.

Svoju grešku skupo je platio Zoran Vujin, član Udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda "Step", koji je sjedeći u invalidskim kolicima podijelio svoja iskustva sa budućim mladim vozačima.

"Uvijek mi bude emotivno da to spomenem i da prođem tu svoju priču, iako je prošlo već više od 20 godina, ali želim da to ispričam. Želim i da to bude emotivno da bih probudio savjest i na neki način malo i uplašio te mlade ljude da bi bili što obzirniji, da poštuju saobraćajne propise da se ne desi njima ovo što se desilo meni", kazao je Vujin.

Tokom protekle godine na putevima koji su u nadležnosti Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj osam osoba je smrtno stradalo, a tri osobe su bile starosti od 19 do 30 godina.

"U jednom slučaju je uzrok bila strana kretanja, u drugom slučaju je bilo oduzimanje prvenstva prolaza i neprilagođena brzina karakteristikama i stanju puta. Radi se o dionici magistralnog puta M1-105 Šešlije - Podnovlje, gdje su u mjestu Majevac dva lica smrtno stradala u jednom motornom vozilu, nažalost. Zato posebno apelujemo na tinejdžere kad postanu vozači motornih vozila, motocikla, naročito mopeda, da poštuju propise, nose zaštitnu opremu kako bi sačuvali svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju", rekao je Siniša Jović, komandir Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.