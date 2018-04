Svi žele bar jedan mandat

DOBOJ - Pola godine prije opštih izbora dobojske partije počele su da licitiraju brojem mandata koji žele da osvoje, a sve osim SDS-a i SNSD-a žele bar jedno mjesto u Narodnoj skupštini RS.

U vladajućem SDS-u samouvjereno kažu da će ta partija ubjedljivo pobijediti u oktobru, te da će u Izbornoj jedinici 5 za Narodnu skupštinu RS, koju čine Doboj, Teslić, Petrovo i Stanari, ostvariti dobar rezultat.

"SDS će u našoj Izbornoj jedinici imati tri poslanika, direktna mandata, a ostali neka razmisle koliko imaju", navodi Danijel Jošić, potpredsjednik dobojskog SDS-a i potencijalni kandidat za poslanika.

U ovdašnjem odboru Ujedinjene Srpske smatraju da mogu do bar jednog mjesta u skupštinskim klupama, ali isto to žele i njihovi konkurenti u DNS-u, SP-u i PDP-u.

"Normalno da svi žele mandat, ali mi ćemo imati poslanika, mi ćemo imati mandat u NS RS, ja vjerujem u to. Samo radom i trudom možemo to da postignemo. Rad na terenu nam govori da imamo šansu i vjerujem da ćemo tu šansu iskoristiti, da će nam građani dati podršku", smatra Rankica Panić, predsjednica US u Doboju.

U SNSD-u ne pominju mandate, ali su se pohvalili rastom broja članova.

"Mi smo za nepunu godinu dana povećali članstvo u partiji za 600 ljudi, a nadam se do septembra da ćemo imati još 400 članova, tako da u odnosu na lokalne izbore 2016. godine mi ćemo biti jači za više od hiljadu ljudi", izjavio je Uroš Gostić, lider dobojskog SNSD-a.

Članstvo su, tvrde, povećali i u SDS-u, kao i u Ujedinjenoj Srpskoj.

"Mi trenutno imamo oko 600 članova. S obzirom na to da smo krenuli u decembru, to je dobar rezultat. Aktivno radimo na terenu, formiramo mjesne odbore, pridružuju nam se ljudi", navodi Rankica Panić.

Ona dodaje da joj je cilj da što više mladih politički angažman ostvari upravo u ovoj partiji.

Ko će od njih osvojiti mandate, može se samo prognozirati, a ono što je izvjesno jeste da u NS RS ima šest poslaničkih mjesta za Izbornu jedinicu 5, pa se, prema nekim spekulacijama, po dva sigurna mandata mogu nadati SDS i SNSD, dok bi se za jedan direktno mogli boriti socijalisti, DNS i Ujedinjena Srpska.

Jedan mandat navodno pripašće i koaliciji deset stranaka koju mahom čine bošnjačke partije, a koje trenutno u entitetskom parlamentu zastupa poslanik SDA iz Doboja.