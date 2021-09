TK i distrikt nemaju niti metar auto-puta, hoće modernu saobraćajnicu

TUZLA - Predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona, Vlade Posavskog kantona, grada Tuzla, Brčko distrikta i opštine Orašje su u Tuzli potpisali zajednički zahtjev za intenziviranje aktivnosti na izgradnji auto-ceste Tuzla - Brčko - Orašje te zahtjev za sastanak sa federalnim premijerom.

Očekuje se podrška i drugih opština i gradova koji bi imali koristi od brže izgradnje auto-cesta Tuzla - Brčko - Orašje i Tuzla - Žepče kao dijelova auto-ceste Sarajevo - Beograd.

Magistralna cesta M-1.8. Tuzla - Orašje je najkraća veza između Tuzlanskog kantona, Brčkog i Posavskog kantona. To je najčešće korištena saobraćajnica kao veza privrednika i građana ove regije sa Evropskom unijom. Od Tuzle do Hrvatske, odnosno Evropske unije je put od oko 70 km, ali vožnja traje gotovo dva sata zbog loše saobraćajnice, zagušenosti saobraćajem itd. Postojeća cesta ne zadovoljava trenutne potrebe i predstavlja jedan od najzanačajnijih ograničavajućih faktora za razvoj ove regije koja je u putnoj blokadi decenijama. Već odavno postoji društveno-ekonomska opravdanost za izgradnju moderne saobraćajnice. Stoga pomenuta auto-cesta predstavlja najvažniji strateški poduhvat u oblasti cestovne infrastrukture na teritoriji sjeveroistočne Bosne, a posebno kada se uzme u obzir da je to dio auto-puta Sarajevo - Beograd.

"Iako je regija sjeveroistočne Bosne najmnogoljudnija i najrazvijenija, sa najvećim punjenjem federalnih i državnih fondova i doprinosa, nepravedno je zapostavljena u cestovnoj infrastrukturi. Posebno jer TK i Brčko distrikt nemaju niti jedan metar auto-ceste", kazao je Kadrija Hodžić, premijer TK.

On podsjeća da je ovaj problem višedecenijski i da su na njega upozoravale sve dosadašnje kantonalne vlade. Međutim, bez uspjeha.

Stoga su predstavnici TK, Posavskog kantona i Brčkog odlučili zajedničkim snagama pokušati nešto riješiti te su zatražili sastanak s predstavnicima Vlade FBIH.

Auto-cesta od Tuzle do Orašja je prijeko potrebna jer bi zadovoljila potrebe 600.000 ljudi koji žive na toj regiji.

"Činjenica da sam do Tuzle nekih 70 km putovao sat i 45 minuta govori koliko je to nelogično u 21. stoljeću kada su u pitanju komunikacija, razgovor o perspektivi, opstanku mladih i sve ostalo", rekao je Đuro Topić, predsjednik Vlade Posavskog kantona, te izrazio nadu da će uskoro biti održan sastanak sa Vladom FBiH kako bi se zatražila konačna realizacija projekta.

Slično misli i Esad Kadrić, načelnik Brčkog. On ističe da bi auto-cesta činila dijelom zajedničku trasu auto-ceste Vukosavlje - Bijeljina, tako da su pozicija i uloga Brčkog u svemu ovome jako važne.