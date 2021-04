Tomaš: Nova većina želja SDS-a da skrene pažnju sa afera

PRNJAVOR - Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš rekao je da je inicijativa za formiranje nove skupštinske većine u Prnjavoru zasnovana na ličnom interesu pojedinaca i želji SDS-a da skrene pažnju sa nekih važnih tema, afera, koje su za njih problematične.

Tomaš je istakao da nova većina nije formirana nego da je SDS pokrenula inicijativu za njeno formiranje, što je njihovo legitimno prvo, ali da je glavni razlog skretanje pažnje sa SDS-ovih afera u Prnjavoru kao što su "otimanje" opštinske zgrade i njen prepis na SDS, afera "Ribnjak" ili nanesena šteta opštini od 1,2 miliona KM zbog raskida ugovora u projektu "Povelič", a čije je zakonsko razrješenje pokrenula sadašnja opštinska vlast.

"SNSD u Prnjavoru ne funkcioniše na principu korumpiranosti i ucjena. Šest odbornika, koji će sa SDS-om pokušati da naprave novu skupštinsku većinu, zajedno na proteklim izborima nisu imali više od 1.000 glasova, što je siguran pokazatelj da građani ne žele da ova grupa utiče na razvoj lokalne zajednice, nego da to radi SNSD koji je osvojio više od 35 odsto glasova", rekao je Tomaš na konferenciji za novinare.

On je iznio tvrdnju da je nova skupštinska većina talac ličnih interesa Milorada Kondića iz Srpske radikalne stranke "Vojislav Šešelj" i odbornika iz reda nacionalnih manjina Branka Deketa.

"To su ljudi koji u posljednjih 10-15 godina čine vagu i prekretnicu u skupštinskim sastavima. Problem sa Deketom se pojavio kada je od skupštinske većine tražio da mu se godišnje isplati 20.000 KM. Kondić se za funkciju potpredsjednika Skupštine opštine i platu od 2.000 KM okrenuo na drugu stranu i to je samo lična korist. SNSD je jasno rekao da je došlo vrijeme da se to zaustavi", naveo je Tomaš.

On je dodao da građani od ovih šest odbornika koji su se priklonili SDS-u neće imati nikakve koristi, samo štetu i trošak na budžetu, ali i da se do nove sjednice Skupštine još mnogo toga može desiti.

Tomaš je rekao i da mu je žao što u ovoj skupštinskoj većini ima novih ljudi na političkoj sceni koji ne poznaju propise funkcionisanja lokalne zajednice, između sebe dijele funkcije, direktorska mjesta, a ne znaju kako je zakon propisao izbor načelnika odjeljenja, direktora javnih institucija i preduzeća.

"Koja god skupštinska većina djelovala u narednom period neće zaustaviti razvoj u Prnjavoru iza kojeg stoji SNSD sa svojim partnerima. Nastavićemo istom snagom dalje da radimo i razvijamo našu opštinu", poručio je Tomaš, koji je i predsjednik OO SNSD-a.

SDS u Prnjavoru ranije je na konferenciji za novinare objavio da ima obezbijeđenu novu skupštinsku većinu sa 16 odobornika.