Toplana spremna za sezonu, dug korisnika 300.000 KM

SOKOLAC - Sokolačka Toplana spremna je za početak sezone u kojoj će zagrijavati 29.000 metara kvadratnih prostora, iako joj korisnici za grijanje iz ranijeg perioda duguju 300.450 KM, rekao je direktor Javnog komunalnog preduzeća "Sokolac" Dejan Tomić.

Tomić je istakao da je preduzeće u okviru priprema za novu sezonu grijanja izvršilo rekonstrukciju dijela toplovodne mreže, sanaciju kotlovnice, kotla i ložišta, adaptaciju kotlovnice, za šta je uložilo oko 20.000 KM.

Prema njegovim riječima, urađena je hladna proba na toplovodnoj mreži i obezbijeđen dio osnovnog energenta od potrebnih 16.000 do 18.000 metara kubnih piljevine i drvene sječke, za kompletnu sezonu.

Tomić je naglasio da preduzeću veliki problem predstavlja značajno povećanje cijene piljevine i drvene sječke, koja je pojavom peletara u posljednih šest godina, od 12 KM po metru kubnom dostigla 30 KM.

Prema njegovim riječima, za sada cijena centralnog grijanja ostaje ista iako u Toplani priželjkuju povećanje cijene, ali o tome ne odlučuju sami, s obzirom da saglasnost na cjenovnik daje osnivač preduzeća Skupština opštine Sokolac.

"Fizička lica plaćaju grijanje jednu KM plus PDV na bazi 12 mjeseci, a pravna tri KM plus PDV na bazi 12 mjeseci po metru kvadratnom, a cijena grijanja za zdravstvene i vaspitno-obrazovne ustanove je 1,6 KM plus PD na godišnjem nivou", istakao je Tomić.

Tomić je apelovao da korisnici što prije izmire dugovanja za grijanje, kako bi u novoj sezoni imali kvalitetnu uslugu i preduzeće izbjeglo nepopularnu mjeru utuživanja dužnika.

On je podsjetio da građani Javnom komunalnom preduzeću za isporučenu toplotnu energiju i za odvoz komunalnog otpada ukupno duguju skoro 500.000 KM.

Prema njegovim riječima, to su sredstva za koja bi preduzeće moglo unaprijed da kupi potrebnu količinu osnovnog energenta za kompletnu sezonu grijanja, obezbijedi kvalitetno grijanje i realizuje projekat proširenja toplovodne mreže na desnu stranu ulice Cara Lazara, gdje i dalje sistem centralnog grijanja nije izgrađen.

On je podsjetio da su osim isporuke toplotne energije djelatnosti ovog preduzeća i odvoz komunalnog otpada, održavanje zelenih površina i pružanje pogrebnih usluga u gradu.

Javno komunalno preduzeće "Sokolac" u čijem sastavu posluje i Toplana osnovano je 2013. godine i zapošljava 27 radnika.