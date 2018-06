Trebinjac napravio naočare za nos, bez okvira i zakački

Na sajmovima inovatora, koji su prije nekoliko dana završeni u dva susjedna grada Katovice i Trinec, u Poljskoj i Češkoj, trebinjski inovator Borko Babalj je za inovaciju "Naočare na nos, bez okvira i zakački za uši" osvojio srebrnu i bronzanu medalju.

Ovo je 54. Babaljevo internacionalno odličje, a on je jedini inovator koji je na ovim takmičenjima predstavljao Republiku Srpsku.

Babalj kaže da je ova inovacija veoma pogodna za proizvodnju i mogla bi se koristiti u komercijalne svrhe.

"Ovu inovaciju sam radio zajedno sa Fakultetom za proizvodnju i menadžment, u stvari na njihov zahtjev. Mi smo konkurisali kod Ministarstva civilnih poslova BiH i radili smo određene prototipove. Ona je mnogo interesantna zato što se brže radi, što je mnogo jeftinija i što odgovara svakom obliku glave, bez obzira na proporcije", pojašnjava Babalj.

On navodi da je nedavno boravio u Sloveniji i da su oni veoma zainteresovani za ovu inovaciju.

"To je firma koja se bavi proizvodnjom, izradom kalupa od nekog sintetičkog materijala na 3D štampaču. Naročito sam se zainteresovao za taj način proizvodnje, sa njima sam razgovarao. Već su, jedni, uradili četiri prototipa, možda da se uspostavi neka dalja saradnja ali to je, što bi se reklo, 'na dugom štapu'. Viđećemo da li će nešto biti od toga", kaže ovaj trebinjski inovator.

Babalj je nedavno otvorio sajam inovatora u Skoplju što mu je predstavljalo posebno zadovoljstvo.

"Svi ovi rezultati, ipak, imaju odjeka, neko o njima pročita, pa me pozovu. Eto baš u Skoplju, imao sam čast da ja, u ime Svjetske federaciju inovatorskih organizacija- IFIA, otvorim tu manifestaciju. Puno mi je drago i zbog Udruženja inovatora Istočne Hercegovine Trebinje, ipak u našem gradu je dosta inovatora, imamo preko 90 internacionalnih priznanja. Trebalo bi da je to veliko, jeste da se to puno ne cijeni, ali ne znam u kojoj grani ima toliko tih nagrada, ne mogu se mnogi pohvaliti, ali da li je to primijećeno, to je neka druga priča", navodi Borko Babalj.

Naredno takmičenje na kojem će učestvovati inovatori iz Istočne Hercegovine biće održano u Južnoj Koreji, u Seulu, a Mirjana Ćuk, Trebinjka, predstaviće "Pastu za depilaciju", koja je osvojila nekoliko medalja.

Moguća je i neka nova nagrada!

"To mi je posebno drago. Više volim pričati o tome nego o svojim inovacijama. To je veoma interesantna inovacija. Pomogao sam toj gospođi da učestvuje na sajmovima inovacija, dobila je nekoliko medalja. Jedna koleginica inovatorka iz Sarajeva je, nedavno, mnogo pohvalila ovu 'Pastu za depilaciju'. Zamolila me da Mirjani kažem da ni slučajno ništa ne mijenja u načinu proizviodnje, jer je jedinstven", kaže Babalj.

(Radio Trebinje)