Trebinje: Devedeset stipendija za studente

TREBINJE - Devedeset redovnih trebinjskih studenata je sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem potpisalo ugovore o stipendijama koje im obezbjeđuje grad Trebinje za stipendiranje u ovoj školskoj godini, za šta je iz lokalnog budžeta izdvojeno 140.000 maraka.

U pitanju je do sada najveći broj studenata i najveći iznos, jer su, pored ovih, redovnih stipendija, već dodijeljene stipendije za naročito uspješne studente i brucoše koji su tokom srednje škole bili đaci generacije, kao i one koji su u Trebinju upisali fakultet, pa je ukupan iznos svih stipendija oko 230.000 maraka.

"Od ove godine smo raspon stipendija podijelili na malo drugačiji način, pa se one kreću od 120 do 300 maraka, a s obzirom na to da brucoši u bilo kojoj lokalnoj zajednici nemaju pravo na stipendije, mi smo odlučili da, pored đaka generacije, finansijski podržimo i one studente sa prve godine koji studiraju u Trebinju, kao i sve studente koji redovno studiraju u našem gradu kako bismo povećali broj studenata", kazao je Ćurić nakon potpisivanja ugovora, napominjući da je u prethodnoj godini trebinjski odsjek poljoprivrede koji djeluje pri Univerzitetu Istočno Sarajevo imao najveći broj upisanih studenata.

On je podsjetio da se od naredne školske godine u Trebinju očekuje otvaranje dva nova smjera iz oblasti energetike i inženjerstva Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, za šta su veliku podršku pružili bivši i aktuelni dekan ovog fakulteta, kao i vlade i resorna ministarstva, iako su, kako saznajemo, za to bili zainteresovani i Banjaluka i Istočno Sarajevo.

A da je pomoć koja se pruža stipendiranjem velika podrška studentima, potvrdili su i Aleksa Medan, student Radiološke tehnologije u Novom Sadu, i Anja Ćurić, koja je završna godina Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

"Ranijih sam godina imala stipendiju Hidroelektrana na Trebišnjici i ona puno znači svakom studentu, jer Beograd nije uopšte jeftin, tako da mi ovaj novac dobro dođe", kazala je Anja.

Aleksa, međutim, smatra da je, pored visokih troškova studiranja kojim se može ublažiti svaki dodatni priliv novca u kućni budžet, ova stipendija podstrek i studentima i izvjesna satisfakcija roditeljima.

"Troškovi studiranja su sve veći i ova podrška nam je velika, ali predstavlja i potvrdu našega truda koji neko prepoznaje i koji služi kao izvjesna satisfakcija našim roditeljima", dodaje on.

Slobodan Vulešević je potpisao ugovor o stipendiranju za svoga sina Andriju koji je na drugoj godini informatike u Beogradu.

"Ova stipendija dobro dođe i roditeljima koji finansiraju djecu na studijama, ali je to više satisfakcija i podstrek za moga sina, jer na ovaj način dobija potvrdu da se vrednuje njegov rad i da će on i ubuduće biti prepoznat", kazao je Vulešević.

Za Snežanu Vučić Mijanović, samohranu majku studentkinje Silvane Mijanović, stipendija je takođe veoma značajna.

"Ovo nam mnogo znači, i meni i mojoj kćerki, pogotovo u ovim teškim vremenima kada je i finansijski i svakako teško studirati, zbog čega mnogo zahvaljujem Gradskoj upravi", kazala je ona.

Stipendije se dodjeljuju za deset školskih mjeseci.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.