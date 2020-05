Trebinje: Na pijaci počela prodaja domaćih proizvoda

TREBINJE - Gradska pijaca u Trebinju, na kojoj je prije sedam dana počela prodaja rasadnog materijala na desetak tezgi, počela je juče i s prodajom domaćih proizvoda.

"Radno vrijeme pijace je od osam do 14 časova i to smo prenijeli svima koji prodaju svoje proizvode, kao i preporuke gradskog i republičkog štaba da između stolova mora biti odstojanje od dva do četiri metra, a za svakom tezgom mora biti samo po jedan proizvođač, i to oni koji prodaju svoje proizvode", kaže Nedeljko Lambeta, direktor Komunalnog preduzeća Trebinje.

On napominje da su se suočavali sa brojnim pitanjima o tome zašto pijaca nije radila sve ovo vrijeme, ali, kako objašnjava, epidemiolozi su bili protiv toga, a gradski štab se rukovodio samo preporukama struke.

Radnici Komunalnog preduzeća će i u narednim danima kontrolisati rad pijace i sprovođenje mjera zaštite.