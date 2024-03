Trebinje dobija vidikovac od stakla

TREBINJE - Trebinje će na nekom od uzvišenja prema brdu Strač, koje je na južnoj strani grada, u narednih nekoliko mjeseci dobiti vidikovac od stakla sa panoramskim pogledom na grad.

U pitanju je projekat vrijedan 130.000 maraka sa PDV-om, za koji sredstva nisu upitna i biće obezbijeđena donacijom ili iz gradskog budžeta.

Idejno rješenje vidikovca je uradila grupa autora i podrazumijeva čeličnu konstrukciju sa staklenim podom, odnosno stazom, i podrazumijevaće pružanje ugođaja širokog pogleda na grad iz takozvane ptičje perspektive.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić smatra da će ovakav objekat biti primamljiv i za Trebinjce i Trebinjke, ali i za brojne turiste željne adrenalina, jer će, kako kaže, podvig predstavljati i dolazak do vidikovca, s obzirom na to da nije planirano postavljanje mjesto do kojeg se stiže automobilom.

"Projektna dokumentacija je već završena i sredstva obezbijeđena, raspisali smo i javnu nabavku, tako da, ukoliko sve bude teklo po planu, očekujem da ćemo to završiti u narednih nekoliko mjeseci", kaže Ćurić, napominjući da očekuju i podršku Ministarstva trgovine i turizma RS.

Kaže da su već razgovarali s predstavnicima ovog ministarstva, te da im je obećana njihova podrška, ali su aplikacije upućene i još nekim donatorima za slične projekte. U slučaju da se iz ovih izvora ne pronađu sredstva, Ćurić je odlučan da će se ona obezbijediti iz lokalne kase.

"Nadam se da će ovo biti interesantan objekat i za turiste i za naše sugrađane, koji će na malo neobičan način uživati u prirodi i koji će ne samo posmatrati sa ovoga mjesta, već će do tog vidikovca morati malo i prepješačiti, a šetnja je veoma zdrava za sve", kaže Ćurić.

S obzirom na to da se sličan projekat od prije tri godine, na brdu Fortica istočno iznad Mostara, pokazao izuzetno dobrim, ni ovaj vidikovac u najjužnijem gradu u Srpskoj neće zaostati za mostarskim.

