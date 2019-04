Trebinje okupirali turisti: Nema slobodnog smještaja za Vaskrs i 1. maj

​TREBINJE - U Trebinju se posljednjih godina turistička sezona ne prekida, te su već uglavnom popunjeni svi kapaciteti za vaskršnje i prvomajske praznike.

"Svi naši kapaciteti su rezervisani čak do septembra, tako da se do tog perioda samo povremeno može naći smještaj od eventualnih dvadesetak mjesta. Za vaskršnje i prvomajske praznike smo popunili sve kapacitete, tako da u ovom trenutku nemamo nijedno slobodno mjesto za taj period, a takva situacija je već nekoliko godina unazad", kaže Branka Kovačević iz najvećeg trebinjskog hotela "Leotar".

Prema trenutnom stanju predrezervacija, u ovim prazničnim danima nema slobodnih mjesta, ali nisu samo u pitanju gosti iz regiona koji u ovim danima, naročito iz Srbije, svake godine popune smještajne kapacitete... Kod njih su smješteni takođe i stranci koji dolaze u turističkim turama iz Koreje, Kine, Turske, Grčke...

Slična situacija je i u trebinjskom hotelu "Platani", gdje je rezervisan cjelokupan kraj aprila i početak maja.

"Već sada imamo rezervacije za cjelokupnu predstojeću turističku sezonu, iako nisu svi kapaciteti zauzeti u predrezervacijama. To ne znači da, kad krene sezona, nećemo biti puni kao i svake godine do sada, s obzirom na to da dobar dio trebinjskih gostiju voli boraviti u 'Platanima'", kaže Dragan Hamović iz hotela "Platani".

Iako hotelijeri ne govore o boravku i rezervacijama svojih gostiju, i za ovogodišnje vaskršnje i prvomajske praznike, s obzirom na veliki broj neradnih dana u Srbiji, u Trebinju se očekuju i poznate ličnosti iz srbijanskog šou-biznisa, kao i mnogo veći broj onih sa "plićim džepovima" koji će u gradu na Trebišnjici potražiti privatni smještaj.

Sudeći po bukingu i izvještajima agencija koje se bave rezervacijama u privatnom smještaju, privatni kapaciteti u užem gradskom jezgru uglavnom su popunjeni tokom cijele godine. Za vaskršnje i prvomajske praznike su rezervacije stizale odavno, tako da su stanovi koji se u stambenim zgradama izdaju na dan i apartmani za porodice uglavnom rezervisani.

Trebinje je, prema informacijama iz Turističke organizacije ovog grada, i prošle godine imalo rekordan broj turista, a brojka od 93.929 registrovanih noćenja govori o uvećanju od oko 36 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Broj registrovanih noćenja domaćih turista za 2018. godinu iznosi 30.074, ili 32 odsto, dok je broj registrovanih noćenja inostranih turista 63.855, ili 68 odsto za 2018. godinu.

Najveći broj inostranih noćenja ostvarili su turisti iz Turske sa 22 odsto, Srbije sa 17 odsto, Francuske sa 10 odsto, Grčke sa devet odsto, Južne Koreje i Španije sa četiri odsto ukupno zabilježenih registrovanih inostranih noćenja.