Trebinjski bivši marinci po sedmi put u stroju

TREBINJE - Pripadnici nekadašnje Pomorsko desantne jedince Mornaričke pješadije, elitne jedinice koja je djelovala u sastavu Jugoslovenske narodne armije, a koja je u bivšoj državi bila stacionirana u Trebinju, okupili su se proteklog vikedna po sedmi put u gradu gdje su služili vojsku i odakle su ponijeli brojne uspomene.

Jedan od organizatora ovog okupljanja je Ivan Spirić iz Leskovca koji kaže da se ne okupljaju samo bivši marinci, već i oni iz drugih sastava, poput sanitetlija i svih drugih formacija koje su bile stacionirane u ovom gradu.

"Inicijativa je krenula sa društvenih mreža i ja više ne znam ko je to prvi pokrenuo, a mi drugi smo masovno prihvatali, da bi danas, sedmu godinu zaredom, ja nekako neslužbeno bio u tom pokretačkom timu u smislu da podsetim drugove na okupljanje, da podsetim i novinare koje sam upoznao u Trebinju, s obzirom da se i sam bavim informativnom delatnošću, da dolazimo i tako nekako sve uvek bude super", kaže Ivan.

Skup marinaca od prvog dana posjećuju Dejan Đorđević, Radiša Spasić i Dejan Milenković i sva trojica kažu da ih ništa ne može spriječiti da potkraj ljeta svake godine dođu na okupljanje u Trebinje.

"Svake godine dođemo ovdje da se prisetimo vojničkih dana i da evociramo uspomene i zajedničke dane koje smo ovde proveli u zajedništvu, a u to se vreme već spremalo nešto strašno, jer sam ja u Trebinju boravio od decembra 1990. do maja 1991. godine kada sam prekomandovan u Knin, a odavde su poslednji vojnici otišli 25. maja 1992. godine i jedinica je prestala da postoji, mada se to nije desilo sa našim prijateljstvom koje još živi i koje se obnavlja svake godine ovde u Trebinju“, rekao je Đorđević.

Bivši marinci su obišli znamenitosti grada, prisjetivši se kako je grad nekada izgledao, obišli su i Muzej Hercegovine, Crkvinu, Spomen sobu posvećenu borcima proteklog rata, a sakupili su i novčana sredstva koja su darovana djeci sa poteškoćama u razvoju.

Bivši marinci su u Trebinje stigli iz svih država koje su nekada bila u sastavu Jugoslavije, ali i Njemačke i Austrije.

