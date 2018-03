Trebišnjica potopila dva auta

TREBINJE - Iako su padavine na području Trebinja prestale i u toku današnjeg dana nije bilo kiše, rijeka Trebišnjica je, usljed velikih padavina proteklih dana, polako počela da se izliva iz korita.

U prigradskom naselju Dražin Do se rijeka izlila sve do auto - radionice jednog mještanina kome su potopljena dva automobila, ali, kako i sam kaže - nije se nadao da će voda do njih doći.

"Nisam se nadao da će voda nadoci ovako brzo i, pošto je kuća u izgradnji i tu ne živim, tek danas sam video štetu", kaže on.

U Operativnom centru Trebinje kažu da vode ima i na putu za selo Orašje, ali je prohodan, a djelimično se Trebišnjica izlila i na lokalni put prema naseljima