Tri političke opcije potpisale koaliciju u Doboju

DOBOJ- Tri političke opcije, Nezavisna lista Doboj, SBB i DF preduhitrile su konkurenciju i prve potpisale koalicioni sporazum za zajednički nastup na lokalnim izborima, te diskretno nagovijestile svoju podršku Borisu Jeriniću, gradonačelniku Doboja u borbi za novi mandat na ovoj poziciji

"Mi čekamo zvanični stav, da vidimo je li on kandidat ili nije i u slučaju da bude on kandidat kao persona mi ćemo onda sjesti s njim i dogovoriti o koaliciji i o svim drugim stvarima. Mislim da smo mi imali sa njim dobru saradnju kao i sa bivšim gradonačelnikom. On ima svoj interes, mi imamo svoj interes i naravno da ćemo naći zajednički cilj", izjavio je Sevlid Hurtić, predsjednik Nezavisne liste Doboj.

Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, rekao je da će se njegova kandidatura razmatrati na Gradskom odboru u ponedjeljak iduće sedmice.

“Prvenstveno meni je želja i cilj da me podrži moja politička opcija, to je upravo u ponedjeljak na dnevnom redu", rekao je Jerinić.

Koalicija sa SDA i SBiH sa prošlih lokalnih izbora se nije pokazala kao dobra, smatra Mensur Halilović, predsjednik dobojskog odbora SBB-a, te su odlučili da u borbu za mandate krenu sa novim partnerima.

"Naši neki ciljevi, naše koalicije su da imamo tri zastupnika u Gradskom vijeću, samim tim bi imali i Klub zastupnika. Pored toga mislimo da imamo vrlo sposobne kandidate, mlade, dobre, i mislimo da bi naš kandidat mogao imati najviše pojedinačnih glasova na listi od svih probosanskih stranaka, samim tim bi voljeli, a što je bila i praksa prijašnjih godina, da dobijemo predsjedavajućeg Skupštine grada", kazao je Halilović.

Sevlid Hurtić je aktuelni odbornik u Skupštini grada Doboj, mandat je 2016. osvojio kao kadar SDA, a iz ove partije poručuju da on nije njihov član od avgusta prošle godine, a isključenje je u martu potvrdio i vrh stranke.

Osim Hurtića dio Nezavisne liste je još jedan odbornik Amir Hurtić, te još neki doskorašnji članovi SDA.

"Obzirom da i oni krše Statut SDA, ne mogu se ni oni smatrati članovima SDA, mi se i od njega i od njih ograđujemo. Njegovo je demokratsko pravo da on osniva stranku i da potpisuje koalicije, što će i SDA raditi ", rekao je Senahid Spahić, predsjednik dobojskog odbora SDA.