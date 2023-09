Trudnice imaju nedoumicu kako da sjednu ili da ustanu

DOBOJ - Kako da se izbore sa strahovima i šta ih čeka na porođaju, u Školi za trudnice su mogle da nauče buduće majke, koje su od ljekara, između ostalog, saznale da je nakon porođaja zapravo dojenje najveći izazov koji ih čeka.

"Iskreno, nisam se nikada bolje osjećala nego sada. Straha nemam, ne znam zašto, jedva čekam, zanima me sve, kako i šta. Dosta sam čitala, edukovala se, istraživala, tako da sam došla ovdje da čujem kako to sve funkcioniše. Vjerovatno zato što sam se dosta edukovala nemam strah", kaže Nataša Šušković, koja čeka svoje prvo dijete, djevojčicu, te priznaje da je ipak na početku trudnoće imala dosta nedoumica.

"Od najglupljih nekih stvari, da li je dobro da ovako sjednem ili da ustanem, ili šta mogu da jedem, šta mogu da pijem. Bila je tu i prehlada, pa šta od tableta, pa da li je sve u redu s bebom, ako se ne pomjeri, šta je sada, je li dobro", iskrena je Nataša.

Iako na svijet uskoro stiže njeno drugo dijete, sin, Marina Blagojević ima dozu straha.

"Kod mene je obrnuto, sada ima malo straha. U prvoj trudnoći ga je manje bilo. Ne znam trenutno objašnjenje, ali tako se osjećam. Sad mi je malo veći strah, za razliku od prvog djeteta, nisam znala kako to sve ide, a sada znam šta me očekuje, pa iz tog razloga... Prvi porođaj je, hvala Bogu, protekao tako lako i brzo da nemam primjedbi na to, ali, eto, jednostavno možda nešto u glavi", kazala je Blagojevićeva.

Strah i neizvjesnost su sasvim normalni i opravdani, uvjerava Gordana Sredanović, specijalista ginekologije i akušerstva, jer buduće majke brinu kako će proći porod, da li će biti sve u redu sa bebom, ali do momenta dolaska djeteta na svijet trudnice treba da povedu računa najprije o sebi.

"Prva rečenica mog predavanja je ne jesti za dvoje, nego jesti samo za sebe, ali zdravo i kvalitetno. Tako se ponašati u celom toku trudnoće od devet meseci. Raditi, biti aktivan, biti u društvu, sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima, ne treba se odvajati, ne treba ležati. Opet kažem, govorim o normalnoj trudnoći, a na našu sreću, više je fizioloških nego patoloških trudnoća", navela je Sredanovićeva i na naše pitanje sa kojim još zabludama dolaze trudnice, osim da jedu za dvoje, odgovara:

"Da se ne mogu kretati, da ne mogu raditi, da onog momenta kada vide da je test na trudnoću pozitivan, kada se trudnoća verifikuje, tog momenta prestaju sve aktivnosti, što radne, što paradne", rekla je Sredanovićeva.

Kod uredne trudnoće ležanje nije poželjno, poručuju stručnjaci, a zabludu da, ako su trudne, ne mogu vježbati, žene su nastojali da razuvjere na predavanju.

"Recimo, s vježbanjem se može započeti najranije od 16. nedjelje gestacije, postoje čak i ranije preporuke, ali to je za žene koje su već bile fizički aktivne, dakle govorimo o profesionalcima, ne o rekreativcima. Za sve ove rekreativce, dakle od 16. nedjelje trudnoće pa do kraja, uz uredan ginekološki nalaz, vrlo je važno napomenuti da to mora biti zaista pod vođstvom stručnog lica, da ne možemo raditi bilo kako u trudnoći jer ipak svi mi odgovorni smo ne za jedan, nego za dva života, a nekada i više", poručila je Vlatka Bojanić, magistar zdravstvene njege.