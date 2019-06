Turistički vozić napravio prvu probnu vožnju ulicama Trebinja

TREBINJE - Prvu probnu vožnju danas je imala i nova trebinjska atrakcija - turistički vozić, koji će od ponedjeljka svakodnevno saobraćati ulicama Trebinja.

Vlasnik vozića Marko Vučurević kaže da se na ovaj čin odlučio jer je sličnu atrakciju svojevremeno gledao u Herceg-Novom, ali i u još nekim turističkim destinacijama.

“Vjerujem da će ovo doprinijeti bogatijoj turističkoj ponudi”, naveo je Vučurević.

Cijena karte iznosi 6,00 KM za turiste, 4,00 KM za djecu i 3,00 KM za Trebinjce.

Polazak vozića biće kod Dučićeve česme uz zidine Starog grada, odakle nastavlja Preobraženskom ulicom, preko mosta Iva Andrića i Obalom Luke Vukalovića do spomenika ovom vojskovođi, gdje pravi polukrug i nastavlja ovom ulicom uz Trebišnjicu do obilaznice, gdje ponovo pravi polukrug i vraća se do početne stanice.

U svojoj vožnji, budući putnici imaće priliku da, osim početne stanice, uđu, odnosno izađu na još tri lokacije - na stajalištu kod robne kuće, ispred upravne zgrade HET-a i u blizini Stare željezničke stanice u ulici Obale Luke Vukalovića.

