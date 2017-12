Tužba teška oko četiri miliona izazvala buru u Doboju

DOBOJ - Tužba ovdašnjeg privrednika protiv grada Doboja za naknadu štete nastale u poplavama 2014. godine, teška više od četiri miliona KM, sumnjiva je opoziciji, kojoj oči bode to što je podnesena dva dana prije zastare, a njen podnosilac je, navodno, blizak lokalnoj vlasti.

Preduzeće "Saša Trade", koje se bavi trgovinom rasvjetom, od grada traži da mu nadoknadi nastalu štetu od oko 4,3 miliona KM, a u opoziciji sumnjaju da je neko iz Gradske uprave privredniku napisao tužbu.

"Ili će neko iz Gradske uprave po osnovu ove tužbe sada propustiti da nešto uradi, da bi ovaj koji je tužio na sudu dobije. Radi se o ogromnom novcu, od kojeg ko zna ko ima kakve koristi", smatra Srđan Todorović, predsjednik Kluba odbornika SP u Skupštini grada.

Sanja Vulić, predsjednica SNSD-ovog Kluba odbornika, kaže da je čula za razne priče povodom ovog slučaja.

"U ovoj tužbi ne izostaje priča koja kruži, da iza nje stoje određeni dogovori o podjeli plijena, odnosno ova četiri miliona KM", kaže ona.

Takvu mogućnost Nebojša Marić, zamjenik gradonačelnika (SDS), kategorično odbacuje.

"Ako neko slučajno ima ispred Gradske uprave da stoji iza toga dabogada mu zadnje bilo. Jer, neko da meni uzima hljeb i da ja to podržavam, taj 'dil' ako ima, dabogda mu zadnje bilo", poručio je Marić.

On kaže da je tadašnji starješina Vatrogasne jedinice Slaven Dujaković 15. maja 2014. godine u pet ujutru pozvao Sašu Vajića, vlasnika preduzeća "Saša Trade", te mu sugerisao da izmjesti robu, ali on to nije učinio.

Dujaković je kao kadar DNS-a, koji je dio vlasti, obavljao tu dužnost, a Vajić je suprug njegove sestre.

Slađan Jović, predsjednik DNS-ovog Kluba odbornika, uvjerava da ga to što je njegov stranački kolega Dujaković u tazbinskoj vezi s Vajićem neće spriječiti da u sudskom postupku bude na strani Gradske uprave.

"Svi mi imamo familiju, i nisu svi članovi familije, porodice u istoj stranci, tako i Slaven Dujaković sigurno ne može da upravlja procesom njegovog zeta, ali sigurno, još jednom sigurno, kažem da DNS nema sa ovom tužbom ništa. Isto tako garantujem da će Dujaković biti prvi svjedok odbrane grada", naveo je Jović.

Šta o svemu ovome kaže Vajić, vlasnik firme "Saša Trade", nismo u petak uspjeli saznati jer ga nismo zatekli u sjedištu preduzeća, niti smo uspjeli dobiti njegov broj telefona.

"Ja vam ne smijem dati njegov broj", kazao je radnik, dok je jedan od uposlenika u telefonskom razgovoru poručio da je Vajić na putu i da je izvan BiH.

On je prvobitno tužbom tražio nadokandu 1,5 miliona KM, ali je suma potom porasla na 4,3 miliona KM.