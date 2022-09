Tuzla se prije 79 godina odbranila od fašista

TUZLA - Tuzla je danas proslavila 2. oktobar, Dan oslobođenja grada. Na taj dan 1943. godine jedinice Narodno oslobodilačke odbrane su dobile veliku bitku i Tuzla je postala prvi grad u Evropi oslobođen od fašizma.

Brojne delegacije, organizacije i građani su danas položili cvijeće i odali počast borcima NOR-a i proteklog rata u kompleksu Slane Banje u Tuzli.

"Drugi oktobar obilježavamo kao Dan oslobođenja Tuzle i to je jedinstvena prilika da, poslije raspada bivše nam države, grad Tuzla obilježava taj datum kao svoj dan. To u drugim gradskim sredinama, nije slučaj. To je posebno osjećanje i ponosan sam na tu činjenicu". rekao je Muhamed Čaušević, predsjednik Udruženja antifašista i boraca NOR-a.

Obilježavanje 79. godišnjice prvog oslobođenja Tuzle je razlog da se Tuzla ponosi onime što su partizani činili tada u porobljenoj Evropi, rečeno je danas.

"Iz toga trebamo učiti kako Tuzlu braniti od novih fašista jer valjda nikome ne treba objašnjavati da su novi fašsiti digli glavu, da se šire, ne samo našom zemljom, već njenom okolinom i cijelom Evropom", poručio je Zlatko Dukić iz SABNOR-a TK.

Tuzla je pokazala da fašisti nisu nepobjedivi i neranjivi, a Tuzlaci su svoj grad oslobađali iznutra.

"Veliki je doprinos Tuzla dala u pobjedi planete nad Hitlerom. Mi njegujemo antifašizam kao trajnu vrijednost kroz našu manifestacionu i spomeničku kulturu što se svakodnevno može vidjeti u kompleksu Slane Banje. Takva tradicija je spasila ovaj grad i u odbrani od agresije", ističe Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Povodom obilježavanja 2.oktobra, održana je i svečana sjednica Gradskog vijeća gdje su udručena priznanja "Fondaciji budućnosti u Bosni i Hercegovini", Pčelarskom društvu "Nektar", profesoru doktoru Draganu Piljiću, a posthumno priznanje Počasni građanin Tuzle dodijeljeno je Aleksandru Langeru.