Tuzlanski penzioneri na ulicama: Nemamo šta da jedemo

TUZLA - Stranka penzionera/umirovljenika BiH Gradska organizacija Tuzla danas je u Tuzli održala mirne proteste penzionera koji su iskazali nezadovoljstvo malim penzijama i položajem u kojem se nalaze.

Poručili su da više neće trpjeti život u kojem jedva imaju da kupe brašna.

Mirsad Šabić iz Stranke penzionera ističe da je penzionerski život sve teži i da je ova populacija prisiljena izaći na ulicu i privući pažnju.

"Penzioner teško može izdržati mjesec dana. Mi se šalimo da penzija ode za dva, tri dana, potroši se. Ne smijemo zaboraviti da su najurednije platiše režija baš penzioneri. Međutim, u zadnje vrijeme, izbjegavaju to jer ne mogu da plate pa su spremni da idu na sud koji je zatrpan tužbama. Mi želimo vratiti naše dostojanstvo", poručuje Šabić. Ističe da sa svojom penzijom može kupiti lijekove i platiti komunalije te mu ništa ne ostane od penzije. Stoga, mnogi jedu najjeftiniju hranu da bi preživjeli.

"Kažu da smo sve deblji. Pa moramo biti. Kupimo brašna i pravimo pite i maslenjake i od toga se debljamo. Ne od mesa", kaže ovaj penzioner.

Kako penzioneri tvrde, vlast ih je opljačkala, osiromašila i izmanipulisala. Posebno ih vrijeđaju tvrdnje da nema novaca za njih, a istovremeno parlamentarci imaju tri puta veće plate nego u evropskim zemljama.

"U EU prosječna penzija je 52 %, a kod nas 42 %. Mi hoćemo u Evropu, a ova naša vlast nas hoće u Aziju ili Afriku. Mi želimo evropska rješenja. Želimo 52 %. Para ima i bit će ih. Istrajat ćemo u protestima. Mi iz Tuzle ćemo preuzeti lidersku ulogu u organiziranju penzionera u cijeloj državi koji mogu napraviti bum i slomiti vlast“, rekao je Vehid Jahić, predsjednik SPU BiH Gradske organizacije Tuzla. Jahić ističe da se političari trebaju baviti reformom javne uprave, korupcijom, rješavanjem problema, a ne poticanjem sukoba da bi ostali na vlasti dok su građani osiromašeni i poniženi, a penzije se ne povećavaju.

"Dosta je više bilo. Vlast stalno manipuliše, laže. Glavni naš problem u FBiH su Čović i Izetbegović koji imaju svoje poslušnike u Parlamentu i svugdje i koji neće da izglasaju to. Glavni čovjek koji nosi odgovornost je Fadil Novalić. Moguće da bi on to i riješio, predložio povećanje. Ali on mora slušati Bakira i onda mi nemamo izlaza", naglašava Jahić i poručuje da će se penzioneri boriti za svoja prava.