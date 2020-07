U Bihaću se pojavio otpad sličan onom u Drvaru i Bosanskom Grahovu

BIHAĆ - Prethodnih dana u Drvaru i Bosanskom Grahovu građani protestuju zbog tekstilnog otpada za reciklažu koji je uvezen iz Italije, a koji nije propisno uskladišten. U ponedjeljak u popodnevnim satima u Bihaću u krugu jedne privatne kompanije takođe je istovaren otpad koji podsjeća na prethodno navedeni.

Portparol MUP-a USK Ale Šiljdedić, za portal "Klix.ba" je potvrdio da su policijski službenici i inspekcija odmah po prijavi izašli na teren i svjedočili deponovanom otpadu na području Bihaća.

Dodao je, međutim, da se ne može tvrditi da je to onaj isti koji je već danima u Drvaru i Bosanskom Grahovu te da je već započeta istraga kako bi se utvrdile sve potrebne informacije i okolnosti.

"Nemamo podatke ko je dovezao otpad, ko je to potpisao i naručio ukoliko je neko sklapao određene poslove i odakle je i zašto došao u Bihać. U toku je istraga i ispitivanje slučaja i provjera vlasništva vozila na osnovu tablica koje imamo o kojem je privrednom subjektu riječ, kako se otpad pojavio tu i o kakvoj je vrsti otpada riječ. Da li se može povezati s ovim otpadom iz Drvara to još ne mogu potvrditi. Obaviještena je inspekcija i nadležno Tužilaštvo, oni su na terenu i mi ćemo svoju istragu voditi u tom pravcu kako bi utvrdili da li je sve uredu i regularno i zbog čega je na tom mjestu deponovan", kazao je Šiljdedić.

Prema informacijama s terena najmanje jedan veliki kamion otpada je istovaren na tom području.

"Međutim, sve ukazuje na to da postoji mogućnost i da je riječ o dva kamiona otpada, ali količinski kilažu ne mogu potvrditi jer se uglavnom radi o tekstilu koji ne bi trebao biti previše težak. Ne bi trebalo biti problema ako je riječ samo o tekstilu, međutim, trebamo utvrditi i da li tu postoji i medicinski otpad te štetne tvari. Lokacija na kojoj je trenutno otpad ne bi trebala biti niti je prostor da se on na takav način tu deponuje. Ako je neki repromaterijal ili sirovina za nešto onda trebamo utvrditi da li firma koja ga je naručila može to u drugom pravcu iskoristiti", istakao je Šiljdedić.

Na teren izašli i kantonalni inspektori zaštite okoline i navodno će u narednim danima biti provedena kontrola kvaliteta navedenog otpada kako bi se utvrdilo da li je on bezopasan. Pomenutom portalu rečeno je i to da izvjesna količina istog otpada postoji i na području Rakovice.

Podsjećamo, privredni subjekt "Krom reciklaža" d.o.o. je dobio dozvolu za uvoz neopasnog tekstilnog otpada predviđenog za reciklažu na području opština Drvar i Bosansko Grahovo. Međutim, iz Federalnog ministarstva okoline i turizma, na čiji zahtjev je pozvana i inspekcija on je trebao biti odvezen u kompaniju kako bi odmah bio recikliran.

Tom prilikom je utvrđeno da je 14 šlepera ovakvog otpada uvezeno i istovareno na više lokacija, a njegovo nepropisno deponovanje je prethodnih dana izazvalo ogorčenje građana koji su protestovali i pozvali nadležne da riješe navedeni problem.