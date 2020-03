U Bijeljini kažnjena osoba zbog kršenja samoizolacije

BIJELJINA - U Bijeljini je prekršajno kažnjena osoba koja je kršila mjere samoizolacije za sprečavanje širenja virusa korona, rekao je danas načelnik gradskog Odjeljenja za inspekcijske poslove Boban Jovičević.

Zbog nepoštovanja mjere o zabrani rada ugostiteljskih objekata zatvoren je motel u kojem je sinoć zatečeno 20 ljudi, jutros ponovo čak 40, koji nisu bili gosti motela, naveo je načelnik Komunalne policije u Bijeljini Ratomir Draganić.

Nakon sjednice lokalnog Štaba za vanredne situacije Draganić je novinarima rekao da 11 komunalnih policajaca na terenu u Bijeljini i tri koji rade od kuće ne mogu da iskontrolišu poštovanje rješenja o samoizolaciji kao mjere za sprečavanje širenja epidemije.

On je najavio da će to biti rađeno u saradnji sa policijom, sa kojima su i do sada imali odličnu saradnju.

"Mislim da nećemo tu zatajiti", ocijenio je Draganić.

Gradonačelnik Mićo Mićić rekao je da su mjere korigovane i da je dozvoljen rad građevinskih firmi, stovarišta građevinskog materijala na otvorenom, automehaničarskih radnji i autopraonica, kao i kućna dostava hrane onima koji su za to ranije registrovani.

Korisnicima Narodne kuhinje u Bijeljini, kojih ima 250, hrana će se dostavljati svaki drugi dan, a uz dostavu toplog obroka biće dostavljen suvi obrok za naredni dan.

Mićić je najavio da će biti aktivirana jedinica civilne zaštite da brine o dostavi hrane i lijekova starim i bolesnim osobama u socijalnoj potrebi, prema prijedlogu mjesnih zajednica.

U Bijeljini do danas nema zaraženih virusom korona, a pod nadzorom su 563 lica.