U Bijeljini nema zaraženih, pod nadzorom 697 osoba

BIJELJINA - Prema izvještajima koje su dostavili Dom zdravlja Bijeljina i Bolnica "Sveti Vračevi", u Gradu Bijeljina nema registrovanih građana zaraženih novim virusom korona.

Nepromijenjeno je stanje i u izolaciji, stabilnog su zdravstvenog stanja tri osobe o čijem stanju se očekuju rezultati, a pod nadzorom je 697 osoba.

U krugu Bolnice su od 18. marta uvedene dodatne preventivne mjere – postavljeni su trijažni punktovi gdje se svim pacijentima prije ulaska u objekat bolnice mjeri tjelesna temperatura, a takođe se ispunjava anketni upitnik o prethodnom kretanju građanina.

Redovne kontrole pacijenata, ukoliko ne dolazi do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja, odlažu se do daljnjeg, a sve informacije o stanju ležećih pacijenata, s obzirom na to da je na snazi odluka o zabrani posjeta, mogu se dobiti na broj telefona 055 415 555 u periodu od 13.30 do 14.30 časova.

Službenici gradske Komunalne policije su prilikom kontrole poštovanja naredbe Kriznog štaba o zabrani rada ugostiteljskih objekata na urbanom i seoskom području Grada Bijeljina utvrdili da samo jedan kafe-bar nije poštovao naredbu.

Objekat je zatvoren i izdat je prekršajni nalog. Komunalna policija je od Republičkog inspektorata dobila prvo rješenje o kućnoj izolaciji, ali prilikom kontrole na navedenoj adresi nisu zatekli lice kojem je rješenje izdato. Inspektorat je obaviješten o nepoštovanju rješenja.

Tržišna inspekcija je u toku prethodnog dana izdala tri prekršajna naloga, a jedan prekršajni nalog je izdala Inspekcija za hranu.

Gradska uprava i zdravstvene ustanove ponavljaju apel građanima da pojačaju mjere higijene, da budu samoodgovorni i disciplinovani, jer to je jedan od veoma značajnih koraka u borbi protiv širenja zaraze. U slučaju nepoštovanja propisanih mjera, nadležne službe će izricati kazne.