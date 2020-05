U Bijeljini počinje anketiranje roditelja djece iz vrtića

BIJELJINA - Nakon što je Republički štab za vanredne situacije donio zaključak kojim su ublažene mjere zaštite od virusa korona, u naredna dva dana JU Dječiji vrtić "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini će anketirati roditelje da bi se utvrdio broj porodica, odnosno djece, koji imaju potrebu za korišćenjem njihovih usluga. Predstavnici gradskog Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Bijeljina preporučuju vlasnicima privatnih vrtića da učine isto, kako bi se razmotrila mogućnost ponovnog otvaranja ustanova za boravak i čuvanje djece.

Prema izvještaju JZU "Sveti Vračevi", u Semberiji nema novozaraženih virusom korona. U bolničkoj izolaciji nalazi se šesnaest osoba, u kućnoj izolaciji šest osoba, a medicinska sestra, jedini registrovani zaraženi na teritoriji Grada Bijeljina, stabilnog je zdravstvenog stanja i bez simptoma infekcije.

Pod stručnim nadzorom Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja je 372 lica, od čega je 52 smješteno u karantin pri OŠ "Vuk Karadžić", a u karantinu na Rači je devet osoba, od toga je pet iz Bijeljine.

Do sada je u gradskoj bolnici na kovid-19 testirano 466 lica, od čega je 12 rezultata bilo pozitivno, 454 negativno, a iz Instituta za javno zdravlje Republike Srpske očekuju se rezultati za 48 uzetih briseva.

Nadležne službe Dome zdravlja testirale su, do sada, 272 osobe i svi rezultati su negativni, a za 26 lica se očekuju rezultati testova.

U sklopu mjera i aktivnosti koje Gradski štab za vanredne situacije sprovodi, u cilju suzbijanja širenja virusa korona, preduzeće AD "Komunalac" Bijeljina je izvršilo pranje i dezinfekciju ulica u Janji i Novom Naselju.

Granični prelaz Rača, u proteklih 24 časa, je prešlo 278 vozila, dok je Pavlovića most prešlo 48 vozila. Policijska uprava Bijeljina izdala je dva prekršajna naloga za lica koja su prekršila policijski čas i šest za lica koja nisu koristila ličnu zaštitnu opremu (maske i rukavice).

Komunalna policija je izvršila kontrolu 31 lica u izolaciji i sva lica su pronađena na adresi.

Gradski štab podsjeća građane da je od 11. maja trajanje policijskog časa skraćeno, a zabrana kretanja za sva lica, bez obzira na starosnu dob, biće na snazi svakog dana od 22:00 časa do 05:00 časova. Na snazi će ostati i zabrana kretanja van mjesta prebivališta, od subote u 12:00 časova do nedelje u 18:00 časova. Licima starijim od 65 godina kretanje je dozvoljeno svakog dana, u periodu od 07:00 do 13:00 časova.

Zabrana kretanja za sva lica na Đurđevdan počinje u 15:00 časova i na snazi je do 05:00 časova narednog dana.