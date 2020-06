U Bijeljini registrovan novi pacijent zaražen kovidom-19

BIJELJINA - Prilikom obaveznog testiranja na prijemu za bolničko liječenje u Bijeljini je registrovana još jedan osoba čiji rezultat je pozitivan na kovid-19. Prema izvještaju iz Bolnice „Sveti Vračevi“, riječ je o osobi starije životne dobi koja je bez simptoma zaraze i smještena je u bolnički karantin. Osobe koje su bile u kontaktu sa novoregistrovanim zaraženim licem su testirani i rezultati se očekuju.

Drugo lice u Bijeljini, koje je pozitivno na virus korona, nalazi se u Domu učenika i dobrog je zdravstvenog stanja. Pod stručnim nadzorom u kućnoj izolaciji se nalaze četiri osobe.

Gradska bolnica je do 9:00 časova, 9. juna, na virus korona testirala ukupno 821 lice, a očekuju se rezultati za 23 testa. Dom zdravlja Bijeljina uzorkovao je briseve 570 osoba i svi rezultati su negativni.

Republički štab za vanredne situacije usvojio je 8. juna zaključke o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona, a koje je danas usvojio i Gradski štab za vanredne situacije. Na održanoj sjednici je usvojen zaključak kojim se zabranjuje okupljanje više od 50 osoba na javnom mjestu. Zaključak kojim je ugostiteljskim objektima ograničeno radno vrijeme od 06:00 časova do 23:00 časova produžen je do 22. juna, a takmičarske aktivnosti sportskih organizacija takođe su zabranjene do ovog datuma. Subjekti kojima je dozvoljeno obavljanje djelatnosti i dalje su obavezni da poštuju mjere zaštite od kovida-19 koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

U cilju prevencije širenja virusa Republički štab je naložio da se određeni objekti u RS, među kojima je i Dom učenika u Bijeljini, ustupe za smještaj karantinskog tipa, a radi izolacije osoba koje su pozitivne na kovid-19. U objekte koji su određeni zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije (Univerzitetski klinički centar RS - stara pulmologija i domovi učenika u Bijeljini, Trebinju i Doboju) biće smještena sva lica zaražena virusom korona iz gravitirajućih opština, odnosno gradova.