U Brčkom ublažene mjere, odobren djelimičan rad pijacama

BRČKO - Štab za zaštitu i spašavanje u Brčko distriktu, koji je formiran s ciljem prevencije i suzbijanja širenja virusa korona, na današnjoj sjednici donio je odluku o djelimičnom otvaranju pijace Klanac za prodaju voća, povrća i ostalih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i rasadnog materijala, cviječa, povrća i voća, izjavio je danas komandant Štaba Siniša Milić.

Milić je rekao da će pored zelene pijace, koja će raditi svakim radnim danom od 7.00 do 13.00 časova, biti otvorena i pijaca Klanac, i to tri dana u sedmici - ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 7.00 do 13.00 časova, a prodaja će se moći obavljati isključivo na tezgama u krugu pijace ili sa kamiona parkiranih na mjestima koja su za to predviđena.

Takođe, dozvoljena je i trgovina cvijećem na veliko i malo.

"Na svim ovim mjestima je obavezno pridržavanje i provođenje svih propisanih higijenskih mjera i preporuka kupcima da se što kraće zadržavaju na prodajnim mjestima", rekao je Milić, dodajući da će se prije početka rada pijace Klanac obavezno izvršiti dezinfekcija prostora, što će se obavljati u kontinuitetu prema Planu dezinfekcije.

Štab je, takođe, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima odobrio prodaju voća, povrća, cvijeća i svih vrsta rasade u krugu pijace Arizona i u sklopu njihovih poljoprivrednih gazdinstava uz pridržavanje svih propisanih mjera.

"U slučaju nepoštivanja ovih mjera, što može negativno uticati na epidemiološku situaciju, štab će ukinuti ova odobrenja", rekao je Milić.

On je ponovio da će dalja relaksacija ili pooštravanje mjera donesenih s ciljem suzbijanja epidemije virusa korona zavisiti isključivo od epidemiološke situacije na prostoru distrikta, koja se, upravo zahvaljujući mjerama ograničenja, kao i odgovornim ponašanjem građana, i dalje drži pod kontrolom.