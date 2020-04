U Doboju manje krivičnih djela: Lopovi se smirili zbog korone

DOBOJ - Virus korona "poslao" je prestupnike na prinudni godišnji odmor, jer su ih zabrana kretanja i policijski čas onemogućili da operišu na području Policijske uprave Doboj, a zabrana rada ugostiteljskih objekata i time onemogućavanje koje čašice više kod vozača smanjila je, ne samo broj saobraćajnih nezgoda, nego i pritužbe građana na buku.

Od polovine marta, kada je prestao rad većine objekata, nije se dogodila nijedna provala u kafiće, butike, zanatske radnje ili kladionice, kažu u dobojskoj policiji.

Ipak stari znanci policije atakovali su na kioske i garaže, pa su iz rashladne vitrine i frižidera koji se nalaze pored Sokolskog doma u Ulici kralja Aleksandra odnijeli sladoled i bezalkoholna pića, dok su iz jedne garaže uzeli mašine za poliranje vozila, brusilice i razni alat.

"Uglavnom se radilo o nekim lakšim oblicima krivičnih djela krađa, bilo je otuđenja stoke, ovaca i jagnjadi. Kao i prethodnih godina, uvijek pred prvomajske praznike aktuelna je krađa jagnjadi i prasadi", kazao je Predrag Lazić, načelnik Sektora kriminalističke policije, te dodao da se bilježi smanjenje ukupnog broja krivičnih djela.

Zbog mjera koje su uvedene smanjen je i intenzitet saobraćaja, ne samo na magistralnim i regionalnim putevima, nego i na gradskim ulicama, pa u posljednjih mjesec dana nije bilo saobraćajki sa smrtno stradalima.

"Smanjen je apsolutno i broj saobraćajnih nezgoda s obzirom na to da je smanjen i intenzitet saobraćaja, a naročito noću, jer tada kretanja vozila uopšte nema. Imali smo nekoliko nezgoda sa povrijeđenim licima i to je to. Kao i uvijek, brzina i alkohol su dva uzroka", rekao je Jovica Žigić, načelnik Sektora policije PU Doboj.

U noćnim satima nije bilo kretanja vozila, ali su zato to činili građani, zbog čega su policajci napisali 185 prekršajnih prijava zbog kršenja policijskog časa, od toga 99 u martu, a 86 tokom aprila.