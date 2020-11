U Doboju veliki stranački apetiti, a malo odborničkih stolica

DOBOJ - Dok je za neke političke stranke ulazak u lokalni, dobojski parlament i osvajanje bar jednog mandata skoro nemoguća misija, dotle se drugi politički subjekti hvale da su im bar tri stolice u Skupštini grada Doboj sasvim izvjesne i da mogu mirno čekati izborni dan jer podrška građana nije upitna.

Skupština bi morala da ima 71, a ne 31 odbornika da bi sve stranke zadovoljile svoje apetite jer nema toliko mandata koliko bi one željele, smatra Vedran Gligorić, nosilac SP-ove liste, a podjela onako kako to žele nije realna.

"Prije svega nije realno da će SNSD imati 20 i više mandata, kao što pričaju, a nije realno ni to da se očekuje da SDS napravi neki važan rezultat. Po meni, bore se za cenzus i ne vjerujem da će ga preći. A ono što je jako interesantno je što odbornici koji su dugi niz godina u gradskoj skupštini, a sada su u strankama poput Demosa, Ujedinjene Srpske, NDP-a, očekuju neku veliku podršku građana. Ja ne vidim nijedan razlog zašto bi neki građanin glasao za Demos, Ujedinjenu Srpsku, NDP, a da ne glasa za SNSD? Ti odbornici nikad za ove četiri godine mandata nisu glasali različito od odbornika vladajuće većine", kazao je Gligorić.

On tvrdi da socijalisti mogu ponoviti rezultat iz 2016. i ponovo osvojiti tri mandata.

Tolike ambicije nemaju kandidati koji mjesecima talasaju lokalnu političku scenu svojim video-klipovima, poznati građanima kao Pokret slobodnih građana (PSG), a na lokalne izbore idu sa liste Narodni pokret - Banjaluka zove. Darko Pijunović, jedan od šest kandidata, kaže da nisu stigli da se registruju kao PSG, a ime pod kojim idu im je veliki teret, ali su, dodaje, na to pristali jer nisu željeli u koaliciju ni sa jednom političkom opcijom.

"Nama je bitan ili jedan odbornik da možemo da uđemo u Skupštinu, da dođemo do papira i do informacija ili 16 da promijenimo situaciju. Sve ostalo između je nebitno, da li je to dva ili sedam... Ono što je nama bitno je da uđe jedan, da bismo bili u toku igre. Znači, da možemo da dobijemo skupštinski materijal, da ne moramo da se snalazimo za njega da bismo iznijeli sve te informacije van, te da iz ona četiri zida izađe skupštinski materijal na one stepenice ispred, zato što to niko do sada nije iznosio, ni pozicija, a ni ova opozicija", rekao je Pijunović.

Iako im predviđaju da će tri decenije nakon osnivanja voditi borbu za prolazak, nekada suvereni vladar dobojske političke scene SDS ne sumnja u podršku građana, prije svega RVI, porodica poginulih boraca...

"Da situacija u Doboju nije ovakva kakva jeste, SDS se ne bi borio za cenzus, nego bi zauzeo ono mjesto koje mu pripada 100 odsto. Od 85 političkih subjekata u Doboju, više od 70 radi za SNSD. Ja sam ubijeđen da se mi ne borimo za cenzus, po inerciji naroda SDS bi trebalo da dobije tri do pet mandata. Ja svaki dan obilazim teren - Krnjin, Vučjak, Ozren i Trebavu... Nema kuće da nas je neko dočekao negativno, da je neko nešto ružno rekao, nego su ljudi ogorčeni na situaciju odranije, ko je vodio SDS u Doboju i traže krivca", kaže Rade Janković, nosilac SDS-ove liste na kojoj se nalazi 21 ime.

Prije četiri godine SDS je osvojio 11 odborničkih mandata, ali samo je jedan ostao privržen toj stranci.