U Han Pijesku otvorena dvorana "Kosovo i Metohija"

HAN PIJESAK - U Han Pijesku danas je svečano otvorena nova dvorana "Kosovo i Metohija", nekadašnji Sokolski dom, u čiju je rekonstrukciju uložena 351.000 KM.

Rekonstrukcija je počela 2017. godine, za šta je opština Han Pijesak izdvojila 103.000 KM, Vlada Republike Srpske 174.000 KM i tadašnji predsjednik Srpske Milorad Dodik 73.000 KM.

"Han Pijesačani su s ponosom dali ime dvorani `Kosovo i Metohija` i ovo je poruka našoj braći na Kosovu i Metohiji i majki Srbiji da smo mi uvijek uz njih i uvijek ćemo biti", rekao je načelnik opštine Han Pijesak Vlado Ostojić.

On je izjavio Srni da je riječ o jednoj od najstarijih zgrada u Han Pijesku koja je za vrijeme Kraljevine Jugoslavije bila spomen-dom kralja Aleksandra kojeg su napravili sokolari za blagopočivšeg Aleksandra Karađorđevića.

Ostojić je napomenuo da je zgrada unazad 30 godina bila devastirana, urušila se i sada je rekonstruisana.

Navodeći da je ovo vjerovatno jedina zgrada u Republici Srpskoj sa nazivom Kosovo i Metohija, Ostojić je podsjetio da su odbornici Skupštine opštine na posljednjoj sjednici donijeli odluku da dvorana dobije ovo ime, a odbornici PDP-a, SDS-a i DNS-a bili su uzdržani.

"Han Pijesak je jedan od rijetkih gradova u vascijelom srpstvu koji toliko dugo slavi svoje Vidovdane. Ova opština je 1918. godine imala Crkvu Lazaricu posvećenu caru Lazaru i slavila je i tada Vidovdan, sve do 1942. godine kada je ta crkva srušena i zapaljena od ustaša. Han Pijesak nije imao crkvu do 1979. godine kada je dozvoljeno da se napravi crkva, ali na drugom mjestu. Ona je posvećena Svetom velikomučeniku Pantelejmonu koga danas slavimo kao krsnu slavu opštine. Datum se podudara i sa oslobođenjem Han Pijeska od fašista, ustaša i Nijemaca", rekao je Ostojić.

On smatra da je neko smišljeno radio da se poslije oslobođenja ne napravi Crkva Lazarica.

"Vjerovatno da nas gurnu u zaborav i da zaboravimo i Lazara i Kosovo, ali narod Romanije je čudan narod Republike Srpske i nije prekidao slaviti Vidovdane, nije se odrekao ni Kosova niti Lazara. Mi o njima pjevamo na našim krsnim slava, dičimo se Kosovom", rekao je načelnik opštine Han Pijesak.

Prema njegovim riječima, dvorana će imati široku namjenu i koristiće se za sportove bez lopte, biće sala za izložbe i za prijeme.

On je napomenuo da grijanje nije završeno u potpunosti i da je to investicija od 30.000 KM, ali da bi do kraja godine i to trebalo biti završeno, nakon čega će objekat biti predat na korišćenje Centru za kulturu i sport.