U Kostajnicu stigla pomoć SNV

KOSTAJNICA - Srpsko nacionalno vijeće (SNV) iz Hrvatske danas je dopremilo pomoć građanima Kostajnice, a u posjetu je stigao i predsjednik SNV-a Milorad Pupovac.

Pupovac je rekao novinarima da je dopremljeno 500 prehrambenih paketa.

"Prije desetak dana ovdje je bila moja koleginica Dragana Jeckov, takođe sa jednim kontigentom pomoći, a danas smo to ponovili sa 500 paketa", naveo je Pupovac.

On je rekao da će SNV pomagati i ubuduće, u mjeri i količini u kojoj bude moguće odvojiti za građane Kostajnice koji su stradali od istog potresa sa čijim se posljedicama bori i Hrvatska, odnosno Banija.

Pupovac je podsjetio da je nekoliko hiljada ljudi sa Banije ostalo bez svojih domova.

"To su objekti za rušenje koji imaju crvenu oznaku i do sada je popisano 12 ili 13 hiljada onih koji ne bi smjeli koristiti svoju kuću prije nego što dođe do sanacije", rekao je Pupovac.

On je napomenuo da naknadni zemljotresi koji se osjećaju svaki dan povećavaju štetu i podržavaju strah kod ljudi, tako da se mnogi ne usude ući u kuće.

"Naš glavni posao i posao države je da im obezbijedimo kontejnere i da ih smjestimo u toplo, da imaju elementarnu zaštitu od hladnoće i straha, te mogućnost da odatle počnu raditi zajedno s nama, zajedno sa državom, na obnovi svog života koji je teško narušen", naglasio je Pupovac.

Prema njegovim riječima, posljedice zemljotresa se osjećaju u Zagrebu i mnogim drugim mjestima, ali najviše u području Topuskog, Gline, Petrinje, Dvora, Kostajnice i manjih opština kao što su Kukuruzari, Majur, Sunja i Dubica.