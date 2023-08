U Mostaru protesti zbog ubistva u Gradačcu

MOSTAR - Inicijativa građanki/na Mostara najoštrije osuđuje femicid počinjen u Gradačcu, nakon što je Nermin Sulejmanović danas u tom gradu ubio svoju ženu i još dvije osobe.

Pozivaju nadležne organe da postupe u skladu s Zakonom, a sve nosioce vlasti u Bosni i Hercegovini da problemu femicida i sve češćoj pojavi femicida u Bosni i Hercegovini pristupe ozbiljno.

"Muškarac iz Gradačca na društvenoj mreži Instagram objavio je video uznemirujućeg sadržaja, navodeći javnosti da će uživo vidjeti ubistvo. Nakon toga se na snimku vidi kako ispaljuje metak u čelo ženi koja je teško pretučena. Kao i za većinu stvari u Bosni i Hercegovini, nešto dobije pažnju tek onda kad je "šteta već počinjena"! Svjedoci smo da glas naroda često ne načini nikakve promjene, ali složit ćemo se da je femicid nešto što sve više uzima maha i kao takvo neophodno je više govoriti i pisati o njemu", naveli su iz Inicijative, dodajući da je femicid u BiH stvarnost i iz godine u godine sve češće se dešava.

Inicijativa građanki/na Mostara smatra da "nijedna više" žena ne smije biti žrtva femicida. Inicijativa postavlja pitanje koliko još žena, koliko još žrtava, dok se femicid ne uvede kao zasebno krivično djelo i, kao takvo, adekvatno kazni počinioce.

Pozivaju sve nevladine organizacije u Mostaru, građane i građanke da im se pridruže na Španskom trgu u Mostaru na mirnom okupljanju danas u 15 sati.

"Zajedno podignimo glas i borimo se protiv femicida!", poručili su.

Udruženja NERA, Most, Dignitet, JaBiHEU, Inicijativa građanki i građana Mostara, Univerzum, Cure, Vrba, Žene za žene International pozivaju javnost i nadležne organe gonjenja da razmotre sve aspekte femicida, odnosno kako je informacija o prijavi dospjela do počinitelja i zašto odgovarajuće mjere zaštite nisu bile preduzete. Očigledno je, navode, da postoje propusti u sistemu koji su doveli do ovog tragičnog ishoda.