U Novom Gradu skraćeno radno vrijeme nedjeljom

NOVI GRAD - Preduzetnici koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Novi Grad od sada će imati skraćeno radno vrijeme nedjeljom.

Zamjenik načelnika opštine Bojan Lukač rekao je Srni da će, na osnovu odluke gradskog parlamenta koja je danas stupila na snagu, radno vrijeme nedjeljom biti od 7.00 do 13.00 časova.

Ova odluka ne odnosi se na pekare, apoteke, benzinske pumpe, trgovačke radnje tipa "dragstor" i trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata, autobuske i željezničke stanice a koji mogu raditi i radnim danom i nedjeljom 24 časa.

Lukač je naglasio da su za nepoštovanje odluke predviđene novčane kazne od 1.000 KM do 3.000 KM za pravno lice ako ne istakne radno vrijeme propisano odlukom i ukoliko se ne pridržava propisanog radnog vremena, za odgovorno lice u pravnom licu - od 500 KM do 1.500 KM, a za preduzetnike novčane kazne iznose od 500 KM do 1.500 KM.

On je dodao da je novom odlukom definisano radno vrijeme radnim danima i nedjeljom dok se radno vrijeme u dane praznika reguliše posebnom odlukom.

Prema njegovim riječima, najbitnije izmjene nove odluke vezane su za radno vrijeme trgovačkih radnji i preduzetnika nedjeljom.

Kao i ranije, radno vrijeme subjekata radnim danom u zimskom periodu, odnosno od 1. oktobra do 31. marta je od 7.00 do 22.00 časa te od 7.00 do 23.00 časa u ljetnom periodu, odnosno od 1. aprila do 30. septembra.

Poslodavac može organizovati poslovanje u jednokratnom ili dvokratnom radnom vremenu koje ne može biti kraće od osam časova.

Radno vrijeme zelene pijace je od 7.00 do 15.00 časova, robne pijace od 7.00 do 20.00 časova /rad se može organizovati dvokratno/, a stočne i auto pijace od 7.00 do 15.00.