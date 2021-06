U Prnjavoru osmi dan bez zaraženih koronom

PRNJAVOR - Na području opštine Prnjavor u proteklih osam dana nije bilo registrovanih lica zaraženih virusom korona, saopštio je danas Opštinski štab za vanredne situacije.

Pod zdravstvenim nadzorom epidemiologa trenutno je 20 osoba, a jedno lice kod koga je ranije potvrđeno prisustvo virusa korona preminulo je tokom proteklog vikenda.

U skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od danas do 21. juna i na području opštine Prnjavor dozvoljena su javna okupljanja u grupama do 120 osoba i privatna u grupama do 70 lica.

Omogućena je i organizacija svadbi u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Od početka pandemije na području opštine Prnjavor registrovana je 1.301 osoba zaražena virusom korona, dok je 97 lica preminulo.