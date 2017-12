U Šipovu osnovali novo komunalno preduzeće, staro pred stečajem

ŠIPOVO - Zbog finansijske dubioze Javno komunalno preduzeće "Lisina" iz Šipova najvjerovatnije ide u stečaj, a umjesto njega niklo je novo preduzeće JKP "Šipovo", pa se građani nadaju da će napokon doći kraj problemima s odvozom smeća.

Imenovano je rukovodstvo novog preduzeća, a zvanično kreće s radom 1. januara naredne godine.

Dobra vijest je da neće doći do poskupljenja komunalnih usluga za građane, što je za "Nezavisne" potvrdio Milan Kovač, načelnik opšine Šipovo, međutim nije precizirao da li će u tom preduzeću biti zaposleni radnici postojećeg preduzeća koje je pred stečajem.

Siniša Pandžić, koji je imenovan za vršioca dužnosti direktora JKP "Šipovo", rekao je da je prošle sedmice tek donesena odluka o njegovom osnivanju, a ono će praktičko djelovati od početka naredne godine.

Kako je naveo, planirano je da se za početak zaposli od 12 do 15 radnika.

Zlatko Keleč, samostalni odbornik u Skupštini opštine Šipovo, rekao je da su odbornici dali zeleno svjetlo za novo preduzeće, jer staro nije funkcionisalo.

"Ja sam kao odbornik razmišljao kao građanin. Zbog problema i nagomilanih dugova stao je i odvoz smeća, na vodovodnim i kanalizacionim mrežama bio je totalni haos i blokada u pravom smislu riječi. Moralo se preduzeti nešto, a jedino pravo i moguće rješenje je bilo da se krene u osnivanje novog preduzeća", rekao je Keleč.

Dodao je da je prošle godine to preduzeće od opštine tražilo garanciju 580.000 KM za kreditno zaduženje.

"Tada nisam glasao za to jer u principu to je živo blato u koje se samo tone. Ta sredstva od kredita samo bi vratila dugove radnicima i ne bi građanima obezbijedila bolje usluge. Procijenjeno je da je ta priča nerealna i da bi to išlo u pogrešnom pravcu", rekao je Keleč.

Keleč ističe da je odbornicima predočeno da će novo preduzeće imati 12 radnika, te da je svemu što je zadesilo JKP "Lisina" kumovala politika koja je unazad 20 godina postavljala kadrove na funkcije opštinskih preduzeća.

"Ne samo u ovom preduzeću, tako je i u svim opštinskim ustanovama. Nije se vodilo računa o zapošljavanju struke, već se išlo isključivo po političkoj liniji i to svih stanaka bez izuzetka. Tu su dolazili ljudi koji su politički podobni i sve je to dovelo do toga da jedno preduzeće ima par fizikalaca, a tri puta više radnika u upravi", rekao je Keleč.

Mještani Šipova nadaju se da će novoosnovano preduzeće riješiti probleme koji su se godinama gurali pod tepih.

Nekolicina radnika koji su ostali da izvršavaju obaveze, a kojima se duguje za doprinose, smeće su odvozili jednom sedmično, ponekad ni tada.

Građani su se žalili da u većini situacija nisu reagovali, "čak i kada su ulicama plivale fekalije". Dug tog preduzeća dostigao je preko 800.000 KM.

Radnici su u ljetnom periodu ranije i štrajkovali tako što nisu vozili smeće, a zbog prijetnji zarazom, smeće je moralo voziti preduzeće iz Jajca.

Dragicu Dakić, direktoricu još postojećeg JKP "Lisina", koje je na samom izdisaju, nismo uspjeli kontaktirati, jer se nije javljala na telefon.