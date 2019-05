U Srebrenici duplo više zaposlenih nego penzionera

SREBRENICA - Na području opštine Srebrenica registrovano je duplo više zaposlenih nego penzionera, kojih ima 817, a od kojih su 652 članovi lokalnog Udruženja penzionera.

Predsjednik ovog udruženja Slavoljub Simić rekao je Srni da već deset godina privreda i ustanove iz Srebrenice izdvajaju znatno veća sredstva u Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske od ukupnog iznosa penzija srebreničkih penzionera.

"U poslijeratnim godinama u ovoj opštini živjelo je više od hiljadu penzionera i taj broj se smanjivao zbog mortaliteta i odseljavanja stanovništva, a broj zaposlenih bio je manji nego sada i plate su bile niske i neredovne kao i izdvajanja u Fond PIO, ali penzioneri su dobijali penzije zahvaljujući sistemu solidarnosti", pojašnjava Simić.

On ukazuje da se stanje promijenilo i popravilo, da je rastao broj zaposlenih i njihova primanja, te da je došlo do redovnog mjesečnog isplaćivanja zarada radnicima i uplata zakonskih doprinosa, među kojima i onih za PIO, što je dovelo do toga da su izdvajanja za Fond PIO u Srebrenici veća od ukupnog iznosa penzija srebreničkih penzionera.

Simić kaže da je danas održana redovna godišnja Skupština Udruženja penzionera na kojoj su usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za prošlu te Plan rada i finansijski plan udruženja za ovu godinu.

U sastavu udruženja penzionera Srebrenica djeluju četiri mjesna udruženja, a u Izvještaju o radu za prošlu godinu navedeno je da su umrla 24 penzionera u tom periodu ili za sedam manje nego u 2017. godini.

Od početka ove godine umrlo je još devet članova udruženja.

Što se tiče finansiranja rada udruženja, ono se svodilo na sredstva od članarine penzionera od po dvije KM mjesečno, što je za godinu dana dostiglo 14.900 KM, a jedinu pomoć penzionerima od 7.000 KM pružila je opština Srebrenica u prošloj godini.

Rashodi su bili na nivou prihoda, a najviše sredstava, 4.650 KM, izdvojeno je za smrtne slučajeve te 3.000 KM za pomoć najugroženijim članovima udruženja i po 1.800 KM za nabavku lijekova i specijalističke preglede oboljelih penzionera.

Plan prihoda i rashoda za ovu godinu je približan prošlogodišnjem i u udruženju smatraju da je realan i ostvariv.

U 2018. godini Udruženje penzionera organizovalo je nekoliko izleta za zainteresovane članove u Bajinu Baštu, Banju Koviljaču, Šabac, Obrenovac i manastir Ostrog te druženja sa penzionerima iz okolnih opština - Bratunca, Milića i LJubovije i tu praksu će nastaviti i u ovoj godini.