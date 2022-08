U Tesliću preusmjeren saobraćaj zbog izgradnje kružnog toka

TESLIĆ - U Tesliću danas počinju radovi na izgradnji kružne raskrsnice u centru između ulica Karađorđeva, Svetog Save, Cara Dušana i Krajiške, zbog čega će kretanje saobraćaj biti preusmjeren, saopšteno je iz Opštinske uprave Teslić.

Za motorna vozila biće zatvoren saobraćaj u dijelu Karađorđeve od pošte do katoličke crkve, zatim dio skvera od autobuskog stajališta kod Kize do ukrštanja sa Karađorđevom ulicom, zatim dio Ulice Cara Dušana kod kluba "Faraon", te dio Krajiške ulice do gradskog mosta koji je u izgradnji.

Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmjeren ulicama Kralja Dragutina, Aleksandra Rajkovića /preko trga/, kao i dijelom Kninske ulice i Ulice Stevana Sinđelića.

Saobraćaj će takođe biti preusmjeren i kroz industrijsku zonu Borja od "Nestro" pumpe, zatim dijelom nove saobraćajnice i Ulicom Vojvode Mišića do spoja sa Ulicom Aleksandra Rajkovića i Kralja Petra Prvog - kod Geofona.

Takođe na gradskom skveru u centru izgrađen je privremeni prelaz za neometano odvijanje saobraćaja prema gradskoj tržnici. Predviđeni period trajanja radova je 90 dana.