U Trebinju i dalje komplikovana situacija, škole ostaju prazne

TREBINJE - I dalje se komplikuje kovid situacija u Hercegovini. U bolnice se primaju uglavnom pacijenti sa teškom kliničkom silkom, a svakim danom ih je sve više. Kreveta za sada ima, problem su kiseonička mjesta, pa su u trebinjskoj bolnici bili prinuđeni da na odjeljenju hirurgije buše zidove i dovode kiseonik do svakog kreveta.

"Hirurgija se danas završava imaćemo ukupno preko 80 kreveta spremno za kiseoničke doze. Pratimo situaciju, vidjećemo kako će da bude u narednom periodu nažalost veliki je priliv pacijenata iz ostalih opština iz Hercegovine, mogu da kažem da je ispod 50 odsto pacijenata iz Trebinja", izjavio je Nedeljko Lambeta, direktor Bolnice "Trebinje".

Najviše je Bilećana, a onda i Gačana. Ništa bolja situacija nije ni u bolnici Nevesinje. Zbog svega ovoga pacijenti sa srednje teškom i lakom kliničkom slikom na terapiju dolaze u domove zdravlja, pa su i tamo gužve. Trebinjski štab za vanredne situacije traži rješenje, pripremaju se dvije dnevne kovid ambuilante,

"Dom zdravlja rukovodstvo i bolnica rukovodstvo sutra do 12 sati da predlože šta bi moglo da se uradi u dvije kancelarije Gorica i Tina kako bi olakšali pristup građanima da se ne stvaraju velike gužve i u bolnici i u Domu zdravlja a da bi njima značilo i naravno šta je to što bi grad Trebinje trebao da uloži", kazao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije trebinjske škole i dalje ostaju prazne.

"Uvažavajući trenutnu epidemiološku istuaciju u gradu Trebinju odluka gradskog kriznog štaba je da iako je to Republički dozvolio do kraja ove sedmice učenici od prvog do petog razreda ipak ostanu u režimu odvijanja nastave na daljinu i da se u narednom periodu procijenjuje situacija", rekao je Mišo Pešić, direktor Gimnazije "Jovan Dučić" Trebinje.

Inspektori su stalno na terenu, kontrolišu poštovanje epidemioloških mjera i poručuju da za neodgovorne neće biti razumijevanja. Iz štabova za vanredne situacije u Hercegovini mole građane da budu odgovorni kako bi što prije izašli iz najteže situacije od početka pandemije.

