U Trebinju otvoren Inovaciono – preduzetnički centar

TREBINJE - U Trebinju je otvoren Inovaciono-preduzetnički centar (IPC) koji je izgrađen u okviru projekta "Unapređenje efikasnosti lokalnih usluga u BiH – Pipls", vrijednog 240.000 КM uz učešće donatora od 90.000 КM, a sve uz podršku Кraljevine Švedske.

Inovaciono preduzetnički centar, koji se prostire na 200 kvadrata prvog sprata Autobuske stanice, pružaće podršku mladim ljudima čiji je rad baziran na znanju i novim tehnologijama i koji imaju visok tržišni potencijal, posebno u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i kreativnih industrija.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je potvrdio da mladih IT stručnjaka ima dosta, ali dio njih nema adekvatne uslove za rad, pa se lokalna uprava odlučila da im pomogne na ovaj način, ali i da, koliko je to moguće, okupe IT stručnjake na jednom mjestu, kako bi se zajednički stvarala i neka nova idejna rješenja.

"Svjesni smo da ovo nije neka pretjerana kvadratura, ali su i oprema i internet na zavidnom nivou, što je za početak dobro, a u narednom periodu, zavisno od zainteresovanosti naših sugrađana, planiramo da ovo proširujemo, jer nismo radili stihijski, već ono što smo mogli primijetiti iz iskustva drugih – primijenili smo ovdje", kazao je Ćurić.

Dodaje da prostor nudi i opremu i prostor i za individualni, ali kolektivni rad u sobi za sastanke, a sve je zamišljeno da Centar nema radnog vremena, već će raditi 24 časa dnevno, a korisnici će imati karticu, registovati se i nikakav problem neće predstavljati ni činjenica da neko radi za inostranu kompaniju sa velikom vremenskom razlikom.

Naučno-tehnološki park u Novom Sadu je bio uzor za stvaranje ovog centra u Trebinju, što je potvrdio i dekan Fakulteta tehničkih nauka iz ovog grada prof. dr Boris Dumnić koji je takođe prisustvovao otvaranju, napominjući da je i ovaj projekat dio višegodišnje intenzivne saradnje Trebinja sa ovim fakultetom.

"Dugo smo razmatrali mogućnosti ideja za razvoj inovacija i preduzetništva u gradu Trebinju i jedna od njih je bila izgradnja ovakvog jednog centra, jer je naš Naučno tehnološki park privukao zaista veliki broj kompanija čiji se istraživačko-razvojni centri nalaze u našem parku, kao i veliki broj start-up i spin-off kompanija", pojasnio je Dumnić, napominjući da će mladi ljudi razvijati upravo ovdje i svoje preduzetničke ideje, ali će i svakako i budući studenti odsjeka FTN Novi sad u Trebinju moći da koriste ovaj prostor.

Maja Smrzlić, projekt menadžer projekta "Unapređenje efikasnosti lokalnih usluga u BiH – Pipls", istakala je da su sredstva odobrena za sufinansiranje ovog centra dodijeljena zahvaljujući ranijim projektima u kojim je Grad Trebinje ostvario odlične rezultate.

"Ono što je bitno da je unaprijeđena preduzetnička infrastruktura koja će osigurati da svi mladi preduzetnici imaju svoj prostor na korištenje", dodala je Smrzlić.

Na javni poziv Grada Trebinja za korištenje Centra su se već počeli javljati mladi IT stručnjaci, a jedan od njih je i Petar Milanović koji je odmah došao da vidi o kakvim uslovima se radi.

"Ja sam inače programer i ovaj centar će mi značiti dosta da bi širio svoja iskustva sa drugim kolegama razmjenjujući ih, ali sam se prijavio i zato što je jedan od problema rada od kuće i taj što se gubi radna atmosfera, pa ovaj prostor posmatram na neki način kao čitaonicu na fakultetu i njeno radno okruženje, a i stabilnost internet u kućnoj verziji ne možete imati kao što imate ovdje", kazao je Milanović.

Inovaciono-preduzetnički centar u Trebinju na oko 200 kvadrata sadrži prostor sa 12 nasavremenijih računara, dvije prostorije u kojoj se mogu raditi individualni projekti, kao i sala za sastanke za kolektivni rad, razmjenu iskustava i dogovaranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.