U Trebinju otvorena knjiga žalosti povodom smrti Nebojše Glogovca

TREBINJE - U Gradskoj upravi u Trebinje jutros je otvorena knjiga žalosti povodom smrti glumca Nebojše Glogovca, rođenog u Trebinju, u koju se prvi upisao i posljednji pozdrav proslavljenom glumcu upitio gradonačelnik Luka Petrović.

Petrović je istakao da Grad Trebinje želi dostojno da isprati Nebojšu, koji je rođen u Trebinju, gdje je i živio šest godina.



"Sa sjetom i tugom želimo da se sjetimo njegovih riječi i poruka vezanih za ovaj grad i njegove stanovnike, jer je uvijek sa ponosom isticao svoje porijeklo", rekao je Petrović.



Petrović je u knjigu žalosti upisao: "Uvaženom, stamenom i čestitom Nebojši Glogovcu, Trebinjcu i Hercegovcu koji je sa ponosom to i nosio. NJegov lik i djelo će Trebinje i Trebinjci vječno pamtiti i njegovati".



Knjiga žalosti će danas biti izložena u Gradskoj upravi od 10.00 do 16.00 časova, a sutra u Kulturnom centru od 12.00 do 19.00 časova.



U ponedjeljak će građani Trebinja u knjigu žalostio moći da se upišu od 8.00 do 14.00 časova u Kulturnom centru, a istog dana u 10.00 časova na istom mjestu biće prikazan kratki film pod nazivom "Trebinje svom Nebojši".



Iz Gradske uprave su pozvali sugrađane da se u što većem broju oproste od svog Trebinjca, velikog čovjeka i glumca.



Poznati srpski glumac Nebojša Glogovac preminuo je juče u Beogradu u 49. godini nakon kratke i teške bolesti.