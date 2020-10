U Trebinju otvorena prodavnica za penzionere, cijene povoljnije

U Trebinju je, na Svjetski dan starijih osoba, danas otvorena prodavnicu za penzionere sa povoljnijim cijenama koje će dotirati Gradska uprava, a za njeno subvencionisanje je iz lokalne kase već izdvojeno pola miliona maraka.

“Smatramo da je ovo jedina prodavnica ovakve vrste u regionu i sadržaće artikle na koje će popust imati penzioneri sa nižim penzijama u tri kategorije, pa će se za penzionere sa primanjima do 200 maraka davati popust od 50%, dok će oni penzioneri sa penzijama do 300 КM imati popust od 35%, a oni koji imaju penzije do 404 КM, što je republički prosjek, imaće popust od 25%“, objasnio je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

On je rekao da će penzoneri imati i polugodišnje limite prema kojim će namirnice potrebne za penzionerska domaćinstva biti ograničene, ali će i penzioneri koji ne ispunjavaju navedene kriterijume i ostvaruju veća primanja imati povoljnije uslove za kupovinu.

Napomenuo je da i penzioneri koji ostvaruju invalidske penzije i nemaju starost od preko 65 godina, imaće pravo da koriste ovu prodavnicu, shodno naknadnim dogovorima.

Gradska uprava je u saradnji sa Fondom PIO RS došla do podataka o penzionerima koji će imati pravo na subvencije, pa će s tim u vezi oni u narednim danima dobiti personalizovanu karticu koju će koristiti prilikom kupovine očitavanjem bar koda i na taj način će se automatski očitavati i popust na koji imaju pravo.

Prodavnica će ubuduće djelovati pri trebinjskom “Agrarnom fondu”, čiji direktor Veselin Dutina je izrazio zadovoljstvo što je upravo pomoć najstarijoj populaciji njihova nova djelatnost.

“Asortiman proizvoda koji će se ovdje nabavljati su svakodnevne životne namirnice i higijenski materijal, što za početak iznosi šezdesetak proizvoda, ali će se asortiman proširivati u skladu sa dogovorom sa penzionerskom populacijom”, kazao je Dutina, napomenivši da je ovim potezom Gradska uprava u Trebinju pokazala da jednako vodi računa o cjelokupnoj gradskoj populaciji.

Ilija Riđerić, predsjednik Gradskog udruženja penzionera, je izrazio zadovoljstvo zbog ovakvog poteza trebinjske vlasti.

“Na ovaj se način ostvaruje i saradnja našeg udruženja sa Gradskom upravom, jer će nam mnogo značiti ovi benefiti, s obzirom da polovina od 7.800 trebinjskih penzionera ima penziju manju od 404 marke”, kazao je Riđešić izražavajući nadu da će u budućnosti biti otvoreno još ovakvih objekata.

Sa njim se složio i Mirko Milojević, predsjednik Udruženja penzionera grada Trebinja.