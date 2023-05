U Trebinju potpisan ugovor podrške marginalizovanim grupama

TREBINJE - Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i direktor USAID-ovog Programa podrške marginalizovanim grupama Jasmin Bešić potpisali su Ugovor o osnivanju zajedničkog fonda od 100.000 maraka za podršku ovim ugroženim kategorijama.

"Fond će sa 50.000 finansirati USAID, a sa 50.000 Gradska uprava, a kroz njega će se u narednom periodu finansirati startap biznisi onih ljudi koji su na margini društva, različite grupe kojima je ovakva vrsta pomoći potrebna", kazao je Bešić.

On napominje da je cilj programa upravo ta socijalizacija ljudi koji su na društvenim marginama, pokazujući im na taj način da i oni vrijede i da i oni mogu pokretanjem biznisa doprinijeti ne samo sebi, nego i društvu u cjelini.

Bešić napominje da je u pitanju drugi ovakav ciklus USAID-a u kome se podržava deset lokalnih zajednica iz BiH, među kojima je i Trebinje, a ukupno će se za sve lokalne zajednice izdvojiti 600.000 maraka.

"Pored toga što ćemo finansirati startap biznise, mi ćemo ih u narednih godinu dana i pratiti, podržavati, pružati stručnu podršku kako bi i nakon isteka tog vremena od godinu dana oni opstali", dodaje Bešić, pojasnivši da USAID ima model kojim posluje u okviru preduzetničkog fonda, te da je na lokalnim zajednicama da one odaberu najbolje biznis planove jer su odabrane lokalne zajednice koje imaju iskustva s ovakvim programima, a to je i bio jedan od kriterijuma.

Gradonačelnik Trebinja je, međutim, precizirao da se novac neće dodjeljivati samo ženama, već i muškarcima koji pripadaju marginalizovanim grupama i koji smatraju da imaju dobre planove za aplikaciju za podršku.

"Smatramo da nam je ovaj projekat veoma značajan jer ako smo do sada stoprocentno izdvajali iz budžeta za ovu namjenu - sada imamo priliku da sa 50% učešća nastavimo s ovako značajnim projektima”, kazao je Ćurić.

On dodaje da će, prema preliminarnim procjenama, iznos sredstava po pozivu pojedinačno moći biti po desetak do dvanaest hiljada maraka po biznisu, te da će u to učešće moći da uđe i plaćanje doprinosa.

Za ovaj projekat mogu aplicirati svi građani i građanke Trebinja, i ruralno i urbano stanovništvo, i mlađa populacija koja tek pokreće sopstvene poslove, ali i oni stariji koji su ostali bez posla kod poslodavaca, a željeli bi ostati da rade u svojoj struci.