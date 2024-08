U Trebinju sve spremno za početak nove školske godine

TREBINJE - U Trebinju je sve spremno za početak nove školske godine, zaključeno je na sastanku predstavnika Odjeljenja za kulturu i obrazovanje Grada Trebinja sa direktorima osnovnih škola sa područja grada.

Direktor Osnovne škole “Sveti Vasilije Ostroški” Milorad Nadaždin, koji je i predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola regije Hercegovine, podsjetio je da su i u prošloj školskoj godini uz pomoć Gradske uprave završeni brojni poslovi i na osavremenjavanju nastave i na većoj funkcionalnosti školskih objekata, što se planira i u naredoj.

"U školi “Vuk Karadžić” je ugrađen lift za djecu sa poteškoćama u kretanju, u područnom odjeljenju škole “Jovan Jovanović Zmaj” u Dražin Dolu urađena je rekonstrukcija objekta, a već na početku ove školske godine imamo obećanja i za nova ulaganja Gradske uprave i na tome im veliko hvala”, rekao je Nadaždin.

On je podsjetio da je u ovu školsku godinu u tri trebinjske osnovne škole upisano osam prvačića više nego prošle godine, ali je to povećanje na nivou Hercegovine daleko izraženije, jer je upisan 81 prvačića više, gdje prednjači Gacko, ali je nakon dužeg perioda povećanje zabilježeno i u Berkovićima i to 11 prvačića više.

Slađana Skočajić, načelnik gradskog Odjeljenja za kulturu i obrazovanje, potvrdila je da Grad Trebinje i za ovu školsku godinu planira nova ulaganja u školske objekte i uopšte u obrazovanje, a za ponedeljak, prvi dan škole, gradonačelnik Mirko Ćurić planira tradicionalni obilazak škola, uz prigodne poklone đacima prvacima.

“Naravno da i ove godine planiramo nova ulaganja u školske objekte, nastojeći da odredimo što viši kapitalni grant za osnovne škole, a ove bi godine mogla biti škola “Jovan Jovanović Zmaj, iako će to sigurno zavisiti od prijedloga škola i prijedloga budžeta koji ide već u novembru”, kazala je Skočajić, izražavajući posebno zadovoljstvo što u novoj školskoj godini na području Trebinja nije ugašena nijedna seoska područna škola.

I nastavnici i predstavnici nadležnog gradskog odjeljenja su svim učenicima čestitali početak školske godine i izrazili nadu da će u novoj školskoj godini postići bolje rezultate nego u prethodnoj.

