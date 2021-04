U Višegradu obilježen Dan ruskih dobrovoljaca

VIŠEGRAD - U Višegradu je danas obilježen Dan ruskih dobrovoljaca, a ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da će ovaj dan biti obilježavan svake godine na način kako je to ustanovila Vlada Srpske.

Milunović je na obilježavanju rekao da je u medijima vidio da je po prijavi jedne nevladine organizacije Tužilaštvo BiH formiralo predmet kojim će procesuirati organizatore ove manifestacije i dodao da Tužilaštvo vjerovatno ima vremena na pretek.

"Ako je tako zašto nisu procesuirani oni koji su počinili zločin u Dobrovoljačkoj ulici, u Tuzlanskoj koloni, koji su sjekli srpske glave na Ozrenu i time činili ratni zločin. Vjerovatno im srpske glave nisu bile dovoljne i zbog toga im ponovo trebaju da ih uzmu kroz institucije koje su ispolitizovane, jer nebrojeni su zločini nad srpskim narodom koji nisu kažnjeni", rekao je Milunović.

On je naveo da nisu procesuirani zločini nad Srbima u Sarajevu, zločini u Podrinju, a da niko nije odgovarao ni lično, ni po komandnoj odgovornosti, jer je ta odgovornost u Tužilaštvu BiH rezervisana samo za Srbe.

"Dok se to ne promijeni nema sreće u ovoj državi. Svi koji su počinili ratne zločine treba da odgovaraju i izađu pred lice pravde", rekao je Milunović i istakao da nikome ne treba da smeta to što Srbi danas obilježavaju Dan ruskih dobrovoljaca i čuvaju sjećanje na 38 poginulih ruskih boraca koji nisu počinili nijedan zločin, nego su, kako je rekao, vojnički došli da pomognu braću Srbe, kao što su to činili i njihovi očevi i djedovi u drugim ratovima.