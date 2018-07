U hotel Sedra u Cazinu useljeno 16 migrantskih porodica

CAZIN - U sportsko-turistički kompleks Sedra u cazinskom naselju Ostrožac danas je stiglo 16 migrantskih porodica, tačnije 63 osobe, iz Velike Kladuše, a tokom dana očekuje se dolazak još 8 porodica iz Bihaća.

Nakon što su predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM) nedavno potpisali ugovor sa menadžmentom hotela Sedra u Cazinu o privremenom smještaju migrantskih porodica iz Bihaća i Velike Kladuše, danas je konačno počelo premještenje porodica iz improviziranih migrantskih naselja u ova dva grada.

U hotel je stiglo 16 porodica iz Velike Kladuše, a poslijepodne se očekuje dolazak još 8 porodica iz Bihaća. Novinarima nije bio dozvoljen pristup hotelu prilikom premještanja migranata.

"Jučer smo baratali brojkom od 80 osoba, danas je to 102. Oni stalno fluktuiraju, tako da se i brojke mijenjaju. Ovdje se nalaze četiri zdravstvene ekipe koje će napraviti trijažu i mi smo u pripravci što se tiče medicinskog tretmana. Napravljen je trijažni krug kako će to sve ići, odnosno da se odvoje bolesni od zdravih. Vidjet ćemo kojom će dinamikom ići daljnja raspodjela, planirano je između 300-400 osoba da se tu smjesti, a takvi su i smještajni kapaciteti. Što se nas tiče, mi ćemo obezbijediti ono što je do nas, a to je zdravstvo", rekao je Hazim Kapić, ministar zdravstva USK.

Žene i djecu su dočekali predstavnici Međunarodne organizacije za migracije (IOM), ljekarski timovi iz Bihaća i Cazina te članovi organizacije "Ljekari bez granica". Prije smještaja u sobe, biće izvršeni njihovi medicinski pregledi s ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja i sprječavanja eventualnih zaraznih bolesti.

Narednih dana očekuje se dolazak preostalih porodica, što će zavisiti od osposobljavanja smještajnih kapaciteta, a kako saznajemo, trenutni problem predstavlja pitka voda u hotelu.

Inače, ugovor za smještaj porodica sa menadžmentom hotela potpisan je do kraja oktobra, a sve aktivnosti finansira Evropska unija.

Iz kancelarije gradonačelnika Cazina danas je izdato saopštenje za javnost u kojem se navodi da izmještanje dijela migranata u hotel Sedra na dva mjeseca, nikako ne može biti korak ka rješavanju daleko većeg i kompleksnijeg problema koji je u stalnom porastu i prijeti da eskalira u još veću krizu.

