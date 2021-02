U nedjelju izbori u Srebrenici, Srbi pozivaju na izlazak, Bošnjaci na bojkot

SREBRENICA - Radovan Višković, premijer Republike Srpske, pozvao je građane Srebrenice da, bez obzira na nacionalnu pripadnost, 21. februara izađu na izbore, a istovremeno Alija Tabaković, kandidat koalicije "Moja adresa Srebrenica" za načelnika ove opštine, rekao je da će bojkotovani izbore i da će pozvati birače da u nedjelju ne izlaze na birališta u ovoj lokalnoj zajednici.

Tabaković je rekao da je razočaran u Centralnu izbornu komisiju (CIK) te da je to poruka da se Bošnjaci ne mire s onim što je uradio CIK, a tvrdi da su u startu zakinuti za 800 glasova pristiglih putem pošte.

Najavio je da će koalicija "Moja adresa Srebrenica" povući biračke odbore, posmatrače i sve prepustiti CIK-u. Takođe, istakao je i da su kandidati ove koalicije odlučili da ne prihvate odborničke mandate koje osvoje i da će Srebrenica dobiti jednonacionalnu skupštinu i načelnika iz reda srpskog naroda.

Ovaj stav Bošnjaka okupljenih oko koalicije "Moja adresa Srebrenica" za Viškovića, koji je juče razgovarao sa Mladenom Grujičićem, načelnikom Srebrenica i kandidatom srpskog bloka za novi mandat, je "neka nova podvala da se partije sa srpskim predznakom uspavaju".

"Bojim se da je riječ o podvali s ciljem da se partije sa srpskim predznakom uspavaju, a da oni, prateći izlaznost, pozovu građane i tako pokušaju napraviti neki rezultat. Pozivam ih da to ne rade. Mi ćemo svoje biračko pravo iskoristiti i apelujem na građane Srebrenice da 21. februara izađu na izbore i iskoriste pravo da glasaju. Mi na taj njihov navodni bojkot nećemo reagovati, on za nas ne postoje", istakao je Višković dodajući da su u koaliciji "Moja adresa Srebrenica" vidjeli da imaju problem, jer im se nije ostvarila želja da se ponove izbori u inostranstvu te da će, s obzirom na to da neće biti malverzacija sa vrećama iz inostranstva, imati još manje glasova.

I Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, rekla je da je najavljeni bojkot ponovljenih izbora u Srebrenici čista manipulacija i jedna kockica u ukupnom planu problematizovanja te opštine, kao što je bilo i poništavanje izbora. Istakla je da bošnjački političari nikada nisu istinski vodili računa ni o bošnjačkom, a ni o srpskom narodu u Srebrenici, već su je uvijek koristili za privlačenje međunarodne pažnje i političko problematizovanje.

"Podržavam Mladena Grujičića, jer je svojim radom dokazao da ga interesuje razvoj Srebrenice i da vodi računa i o Srbima, i o Bošnjacima, kao i o svim drugim građanima Srebrenice", istakla je Cvijanovićeva.

Za Grujičića, koji je na izborima koji su poništeni imao 1.200 glasova više od Tabakovića, potez Bošnjaka da bojkotuju izbore je njihov politički kraj i pranje od neuspjeha.

"Bojkot je da opravdaju sredstva koja su trebali uložiti u izbore, a nisu uložili. Baš bih volio da vidim da li će se Ćamil (Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica i kandidat za odbornika) odreći tog mandata u Skupštini i prepustiti ga narednom na listi. Tri mjeseca mi funkcionišemo na privremenom finansiranju, napravili su nam ogromne probleme", rekao je Grujičić.

O problemima zbog zastoja u radu govorio je i Višković, koji je rekao da su nepotrebno izgubljena tri mjeseca i da su privrednici najveći gubitnici nekonstitusianja vlasti, jer se ne mogu realizovati započeti i planirani projekti zato što nije usvoje rebalans budžeta niti je usvojen budžet za 2021. godinu.

Podsjećanja radi, CIK BiH je 21. januara donio odluku kojom se poništavaju izbori održani 15. novembra prošle godine i to na 28 biračkih mjesta za nivo načelnika i Skupštine opštine Srebrenica.