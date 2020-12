U nedjelju kiša, snijeg na planinama

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se u nižim krajevima očekuje slaba kiša, a snijeg na planinama.

Јutro će biti oblačno, sa povremeno slabom kišom u sjevernim i istočnim predjelima, a na planinama je moguć slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, pretežno sjevernih smjerova, na jugu umjerena bura.

Јutarnja temperatura vazduha od nula do pet, na planinama oko minus dva, a najviša dnevna od dva do sedam, na planinama od nula, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hirometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje je padala slaba kiša.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus tri, Kalinovik, Čemerno i Han Pijesak nula, Bugojno, Mrakovica i Sokolac jedan, Mrkonjić Grad, Tuzla, Srebrenica i Šipovo dva, Ribnik

i Sanski Most tri, Banjaluka, Novi Grad, Prijedor, Bihać, Sarajevo i Srbac četiri, Bijeljina, Višegrad, Doboj i Zenica pet, Rudo i Livno šest, Gacko sedam, Široki Brijeg devet, Bileća 10, Mostar i Neum 11, te Trebinje 12 stepeni Celzijusovih.