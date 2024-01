U posljednjoj godini mandata dobojska Skupština daleko od stare slave

DOBOJ - Aktuelni saziv lokalnog parlamenta ušao je u posljednju godinu svog mandata, a boju glasa brojnih odbornika njihove aktivnije kolege još nisu čule, te se do lokalnih izbora teško može očekivati da se Skupština grada Doboj vrati na stare staze slave kada je sve prštalo od diskusije.

"Ne očekujem ništa novo na predstojećim skupštinskim zasjedanjima, skupštinska većina ovakva kakva jeste ima apsolutnu većinu i radi po jednom ustaljenom sistemu. Opozicije gotovo da i nema, odnosno opozicija je taj jedan odbornik PDP-a i dva odbornika Socijalističke partije. Kvalitetnih diskusija već odavno nema na Skupštini, a i ovo što mi kao opozicioni odbornici govorimo rijetko gdje se i pojavi i čuje, s obzirom na to da gradska vlast ima određenu saradnju sa jednim dobrim brojem ili dijelom medija", kaže Rade Tešić, odbornik SP-a, te dodaje da, s obzirom na to da se neće kandidovati za novi mandat, ne planira skupštinsku govornicu koristiti za predizbornu kampanju, ali to ga neće spriječiti da kaže sve ono što misli da ne valja i da pohvali što je dobro.

Ovaj saziv Skupštine treba da ukine brojne štetne odluke koje je usvojio, smatra PDP-ova odbornica Olivera Nedić, te ističe da su na osnovu istih, između ostalog, prodato zemljište i potom srušena stara zgrada opštine, te odobrena geološka istraživanja na Ozrenu, Krnjinu, Vučjaku i Trebavi.

"Svako moje obraćanje za skupštinskom govornicom počinjalo je pitanjem koji je najbolji interes građana Doboja da se ova odluka donese. To će i dalje biti okosnica mog rada, da kritikujem sve ono što nije dobro. Ja, nažalost, od svojih kolega odbornika takvu odgovornost nisam vidjela, ona je u najvećem dijelu izostala, ali ostaje još nekih desetak mjeseci ovog saziva kada oni možda dobijaju priliku da isprave neke štetne odluke. Nemam velika očekivanja od njih, to su mahom ljudi koji skupštinske materijale ni ne otvaraju, koji pojma nemaju za šta dižu ruku. Ali, evo nada zadnja umire, pa tako i mogućnost da nas možda taj saziv iznenadi", poručila je Nedićeva.

S obzirom na to da se, prema važećim zakonskim aktima, sjednice održavaju jednom u 60 dana, do oktobra se može očekivati četiri-pet zasjedanja, a iz rukovodstva Skupštine navode da to što je 2024. izborna godina ne utiče na njen rad.

"Mi smo usvojili sve planove i radićemo sve po planovima, onoliko koliko bude bilo neophodno da se održi zasjedanja, to će se i održati. Evo u januaru usvojeni su nacrti planova rada lokalnih preduzeća, sada je neophodno da se izvrši javna rasprava prije usvajanja plana rada za svako od njih, tako da sljedeći naš korak su javne rasprave", izjavio je Zoran Blagojević, potpredsjednik Skupštine grada (SNSD).

Planove u ovoj godini imaju i u JPU "Majke Jugovića", koja pruža smještaj za oko 570 djece, ali se zbog liste čekanja na kojoj šezdesetak mališana uglavnom jasličkog uzrasta priželjkuje mjesto u vrtiću namjerava otvaranje novog objekta.

"Gleda se da bude u južnom dijelu grada jer znamo da je tu novo naselje, nove zgrade i najviše mladih bračnih parova živi tamo. Tako da svakako gledamo da i njima omogućimo blizinu tog objekta gdje će boraviti njihova dječica. Ide se na pet radnih soba, što je i prema normativima i standardima najbolje za objekat, da nije ni preveliki broj djece, ni premali, a da imaju svoju kuhinju, tako da ćemo mi ove godine ići na osnivanje organizacione jedinice sa pet radnih soba", navodi Anđelka Kuzmić, direktorica ustanove.

Svoje kapacitete već su proširili u Osnovnoj školi "Vuk Stefanović Karadžić" jer su završeni građevinski radovi na objektu namijenjenom djeci sa poteškoćama u razvoju, a do septembra ovo zdanje treba i opremiti.

"Ako ne uspijemo da obezbijedimo odmah sva sredstva, da za početak opremimo dvije učionice, da djeca mogu pohađati nastavu, a senzornu sobu i senzornu salu ćemo u hodu, kako budemo obezbijedili sredstva", rekao je Ljubiša Blagojević, direktor škole.

