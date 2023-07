U pripremi monografija sa nepoznatim detaljima iz života Silvane Armenulić

DOBOJ - Najljepše pjesme Silvane Armenulić oživjela je Tamara Ćirić na večeri nazvanoj "Ah, što ćemo ljubav kriti", posvećenoj ovoj interpretatorki sevdalinki i narodnih numera, rođenoj Dobojki.

"Silvana je generalno bila jako emotivna osoba, ja sam je tako doživjela i samim tim njene pjesme mnogo su zahtjevne za pjevanje. Nije nimalo lako i mislim da je bila baš boem, pravi boem u ženskom obliku. Iskreno, nije nijedna numera bila jednostavna za pripremu zato što to treba baš dočarati na neki poseban način, jer želim da predstavim svoju sugrađanku u najljepšem svjetlu. Možda sam se prepoznala u pjesmi 'Noćas mi srce pati', boemska je, sklona sam i ja tome. Kao mala djevojčica već sam znala dosta o Silvani i znala sam da je naša sugrađanka, upravo zbog toga sam imala želju da predstavim nju u lijepom svjetlu zato sam i pripremala toliko dugo te pjesme, a znam već odavno njen repertoar", kaže Tamara Ćirić.

Silvanina muzika je posebna po njenoj vrhunskoj interpretaciji, smatra Damir Galijašević, etnomuzikolog i muzički urednik BH radija 1, a Silvana je najkompletnija muzička pojava na prostorima BiH i bivše Jugoslavije.

"Nismo imali slučajeva da se toliko vrhunskih osobina sjedini u jednoj ličnosti, možda upravo zbog toga i jeste činjenica da je, nažalost, tako kratko živjela, najveći obično kratko žive. Dakle, radi se o ženi koja je ponikla iz BiH, koja je ponijela taj bosanski sevdah kao jedan svojevrsni manir, radi se o ženi koja je karijeru počela u kafani, a ne smijemo zaboraviti da je bosansku tradicionalnu muziku između dva svjetska rata sačuvala kafana, odnosno taj kafanski prizvuk interpretacije. Ali se radi o ženi koja je imala svjetsku eleganciju, ne samo u stilu oblačenja, u stilu ponašanja, u svemu ostalom, nego naprosto i u stilu interpretacije. Evidentno je da je Silvana Armenulić nastala pod uticajem radio-pjevača kakve je Radio Sarajevo imalo u Zaimu Imamoviću, u Zumri Mulalić, takođe Dobojki, uvijek moram to ime da pomenem u Doboju. Naravno, kao i čitavu jednu plejadu pjevačica i pjevača Radio Beograda koju predvodi Danica Obrenić", kazao je Galijašević te dodao da, kada imate spoj svjetske elegancije, bosanskog sevdaha i radijskog stila interpretacije, dobijete umjetnicu takvog kalibra.

Iako se o Silvaninom životu dosta zna, brojni do sada javnosti nepoznati detalji naći će se u monografiji koja je u pripremi.

"Mislili smo da je rođena 18. maja, a nije, ona je rođena 10. februara, mislili smo da je njen otac bio nekakav loš čovjek, da je ona odrasla u siromaštvu, to nije tačno. Njen otac je bio jedan od najuglednijih Dobojlija. Ljubavni život će biti otkriven u potpunosti, odnos između nje i Tome takođe do detalja razjašnjen i najveća misterija, a to je njena smrt, odnosno njena pogibija, koja je potpuno razotkrivena. To će biti možda i najveće poglavlje, najopsežnije istraženo, mi smo obišli i sudove, i tužilaštva, i sve institucije koje se bave tim pitanjima. Našli smo čak i dijelove olupine tog auta. Mi smo kontaktirati sa njenom biološkom porodicom. Oni su nam dali mnogo važnih podataka, možda i najznačajnijih podataka, npr. njena sestra Dina je najrelevantnija, ona je živjela s njima i u vrijeme pogibije. Dina, brat Abudin i ostala braća koji su živi, dali su nam vrijedne, vrlo vrijedne podatke", naveo je Davor Vidaković, autor monografije.

Prije tri godine jedna od ulica u Doboju nazvana je po Silvani, a dogodine je planiran i festival u njenu čast.

"Nema Dobojlije koji ne voli bar jednu Silvaninu pjesmu, svakako da je i film 'Toma' oživio uspomenu na Silvanu Armenulić. Kada slušate Silvanu i njen glas, svaka pjesma ima svoju priču, ima dušu. Imamo i njen mural koji je uradio Deni Božić. Svakako da grad Doboj na taj način pokazuje svu ljubav prema njenom liku i djelu", poručio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, te otkrio da je numera "Ah, što ćemo ljubav kriti" njegov favorit među pjesmama koje je Silvana interpretirala.